一劑難求！新冠疫情爆發找嘸快篩 藥局、超商、通路查詢看這裡

國內新冠疫情持續升溫，有民眾想購買快篩試劑自行篩檢，連跑多家藥局卻發現一劑難求。衛福部食藥署今表示，目前已請新冠快篩試劑許可證業者，依疾管署預估國內快篩試劑需求量來擴大產能，依業者提出生產規畫，自本周起，家用新冠快篩試劑每周產量，可以達到疾管署預估需求量2倍以上。

食藥署指出，除持續監控視疫情變化，請快篩試劑業者滾動式調整產能，也於食藥署官網設置「家用新型冠狀病毒檢驗試劑供應資訊專區」，公布國內販售家用新冠快篩試劑通路連結資訊，供各界查詢，滿足國人需求。

食藥署近日已多次主動聯繫國內連鎖藥局、超商等通路，請其擴大家用新冠快篩試劑的鋪貨與備貨，並已於今天下午邀集許可證持有者、藥師公會全聯會、連鎖藥局、超商業者、連鎖藥妝店及連鎖醫療器材商共同開會，研商優化物流配送流程，使各供應門市能更即時的補貨。

另為使民眾更容易購得家用新冠快篩試劑，食藥署已請上述業者提供販售門市資訊，公布在食藥署官網首頁「家用新型冠狀病毒檢驗試劑供應資訊專區」；疾管署也公布查詢網站，以提供各縣市衛生局公告家用快篩試劑販售藥局、及提供醫用快篩醫療院所查詢，以利民眾查詢後續，並將持續更新。

食藥署表示，家用新冠快篩試劑國內已核准5張許可證，業者分別為寶齡富錦生技股份有限公司、台塑生醫科技股份有限公司、亞培快速診斷設備股份有限公司及泰博科技股份有限公司，相關產品供應資訊也已公布於食藥署官網首頁「家用新型冠狀病毒檢驗試劑供應資訊專區」。