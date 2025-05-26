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這日起「鋒面+東北季風」雷雨狂炸 端午連假天氣漸好轉

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天水氣減少、略微回溫。周三鋒面接近，天氣再度不穩定，且愈晚雨勢愈明顯，周四全台明顯降雨；端午連假首日中南部仍有水氣，連假第2、3日水氣逐漸減少且回溫。聯合報系資料照
明天水氣減少、略微回溫。周三鋒面接近，天氣再度不穩定，且愈晚雨勢愈明顯，周四全台明顯降雨；端午連假首日中南部仍有水氣，連假第2、3日水氣逐漸減少且回溫。聯合報系資料照

今天北台灣、中南部山區水氣偏多，不少人覺得涼爽、秒回秋冬，但南部感受偏熱，高雄今下午還出現36度以上高溫。中央氣象署預報員陳姵安表示，明天水氣減少、略微回溫。周三鋒面接近，天氣再度不穩定，且愈晚雨勢愈明顯，周四全台明顯降雨；端午連假首日中南部仍有水氣，連假第2、3日水氣逐漸減少且回溫。

陳姵安說，明（27日）東北季風減弱，水氣減少，環境風場偏東風，迎風面的東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，大台北因些許水氣殘留有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後西南區及各山區有午後雷陣雨，東北部、中南部山區有較大雨勢，其中，東北部雨勢恐持續到晚間。

周三（28日）上半天整體雲量偏多，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，北部也有零星短暫陣雨，下午鋒面開始接近，西半部轉為局部短暫陣雨或雷雨，山區有局部較大雨勢，愈晚雨勢會愈強且降雨範圍擴大。

周四（29日）鋒面通過台灣，全台易有雷雨或陣雨，尤其西半部、宜花易有短延時強降雨，西半部有大雨或局部豪雨發生機率。

周五（30日）鋒面移動到巴士海峽，南部、東半部、東南部、中部山區有雷雨，其他地區水氣愈來愈少，天氣轉為多雲，晚間整體雨勢趨緩。

周六（31日）東北季風減弱，水氣偏少，這樣的狀況會持續到周日（6月1日），但花東、恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後山區有局部短暫陣雨的天氣型態。

陳姵安表示，端午連假首日，中南部水氣多，但愈晚水氣愈少，連假第2、3天雨量逐日減少，但雲量偏多，午後山區仍有雷陣雨，提醒前往山區、戶外活動的民眾需多留意。

溫度部分，陳姵安指出，明天回溫，東半部高溫約27至30度，西半部29至33度；周四受到鋒面及東北季風影響，溫度明顯降溫，北部、宜蘭高溫降至25、26度，中部、花蓮28至30度，南部、台東31至33度。

周五天氣持續不穩，北部、宜花地區高溫25至27度，其他地區29、30度，「最低溫預計在周五清晨」，北部、東北部僅19、20度，中部20、21度，其他地區22、23度；周末鋒面遠離回溫，西半部高溫上看30度，東半部29度。

鋒面 連假 東北季風

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