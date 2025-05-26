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成為翻轉孩子人生的天使 鴻海114學年星光計畫開跑

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
鴻海教育基金會113學年度星光計畫相見歡活動台東場師生大合照，基金會這個年度持續邀請對教學有熱情的大學生、碩博生與社會人士加入「114學年星光計畫」課輔老師的行列。圖／鴻海教育基金會提供
鴻海教育基金會113學年度星光計畫相見歡活動台東場師生大合照，基金會這個年度持續邀請對教學有熱情的大學生、碩博生與社會人士加入「114學年星光計畫」課輔老師的行列。圖／鴻海教育基金會提供

鴻海教育基金會現正開始進行114學年度的師資召募，邀請有愛心與耐心的朋友，加入「星光計畫」擔任一對一線上或實體課輔老師，協助來自弱勢家庭、學業落後的國中小學生學業進步、提升自信。

鴻海教育基金會自2022年啟動鴻海星光計畫，每年照顧數百名弱勢孩子下課後有地方可以去、有晚餐可以吃，還有人可以陪寫功課外，並提供一對一課業輔導，希望讓孩子在穩定的陪伴與客製化的教導下，改善習得無助，重拾學習動力。除了學生的學習表現有所進步，參與的老師們也體會到「教學相長」的真義，有人分享「我原本以為是我在教學生，後來才發現，學生也教了我很多」。

鴻海教育基金會表示，為了讓課輔老師能提供有品質的一對一輔導，星光計畫設計了完整的支持系統，從進入計畫前就有活潑的「相見歡」活動與學生建立感情，到開始教學後會有國文、英文、數學、心理等科目主題的師培課，還有督導會協助備課，隨時給予教學指導與鼓勵。種種的環節設計，提供一對一老師堅強後盾。

鴻海教育基金會這個年度持續邀請對教學有熱情的大學生、碩博生與社會人士加入「114學年星光計畫」課輔老師的行列（https://www.foxconnfoundation.org/plan/starlight），讓弱勢孩子可以不受家境影響、距離限制，盡情學習。無論是否有教學經驗，只要願意給予時間與真心，就可能成為翻轉孩子人生的天使。計畫即日起開放報名，至配對完成為止。

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