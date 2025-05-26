鋒面29日又來襲 中部以北偏涼、西半部防豪雨

氣象署表示，明天清晨北部仍偏涼，白天起回升；28日下半天水氣漸增，西半部山區防大雨；29日鋒面通過、東北季風增強，中部以北轉涼，西半部防豪雨；端午連假天氣逐日回穩。

交通部中央氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，明天東北季風減弱，大台北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，東北部地區及中南部山區有局部較大雨勢。

陳姵安表示，28日白天北部、東半部有短暫陣雨，其他地區為多雲，午後隨著鋒面接近，西半部山區可能有局部大雨，愈晚雨勢愈大。29日鋒面通過，加上西南風偏強，全台留意局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區並有大雨或局部豪雨發生；在鋒面影響之前，台東地區可能有焚風。

陳姵安說，29日鋒面後接著東北季風增強，30日鋒面南移至巴士海峽，東北季風逐漸減弱，預估30日至6月1日天氣相對穩定，南部、東半部地區有短暫雨，6月2日水氣再增加。

氣溫方面，陳姵安表示，明天清晨仍受東北季風影響，北部、東北部低溫約攝氏18、19度，中部、花蓮20、21度，南部、台東22、23度，白天東北季風減弱，西半部高溫約29至33度，東半部27至30度。

陳姵安提到，29日鋒面及東北季風接力影響，北部高溫明顯下降，北部、東北部白天約25、26度，中部、花蓮28至30度，南部約31至33度。

陳姵安說，端午連假首日（30日）清晨，中部以北、宜蘭低溫約19至21度，花東、南部22、23度；30日白天北部、花東稍涼，約25至27度，中南部29、30度；預估31日各地明顯回溫，水氣偏少，高溫約27至29度，西半部為31至33度。