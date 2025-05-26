乳癌是女性頭號大敵！ 國健署：每年新增1萬7000多名新患者

依據國健署111年癌症登記資料及112年死因統計，111年有1萬7366位婦女罹患乳癌、112年有2972名婦女死於乳癌，嚴重威脅婦女健康。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，乳癌是國內女性發生率第一的癌症，治療武器愈來愈多，早期乳癌幾乎可以治癒，即使是轉移性乳癌也有機會好好控制。

蔡麗娟說，儘管患者自認做好心理準備，但被醫師宣告罹癌的當下，大腦還是一瞬間空白，幾乎無法好好討論後續治療。她以一份針對轉移性乳癌病友所做的觀察報告指出，超過8成癌友未曾設定出明確治療目標、4成5未與家人分享過想做的事，恐未能好好說再見。

乳癌好發年齡為45至69歲之間，在新發生人數中，有超過30%未滿50歲，屬於年輕型乳癌。蔡麗娟強調，許多癌友具備母親身分，生活的目標是治療的動力來源，但卻有8成癌友未曾設定明確治療目標，近半不知如何跟家人開口，選擇避而不談，親子各自承受疾病帶來的壓力。

報告也發現，有63.3%的病人在與家人談論治療目標時，會因「不想讓家人擔心」而選擇隱瞞或閃避；有45%病人未曾與家人分享「接下來最想完成的事情」。乳癌病友協會理事長黃淑芳分享，39歲確診乳癌時，孩子分別就讀小二、小五，童言童語說長大要當醫師幫忙把病治好，於是立下治療目標要親眼看他們長大。

黃淑芳認為，家人的支持是癌友最大的安慰和力量，不過觀察報告發現，約4成病友從未與主治醫師討論過目標與治療方式。她認為，在生命最後階段，應該把握時光與家人一起旅行、完成計畫、做想做的事，讓離開的人安心遠行，留下來的人也能學會放下。

台大醫院癌醫中心分院腫瘤內科部主治醫師陳怡君表示，乳癌位居台灣女性癌症發生率第一位，其中HR 陽性 / HER2 陰性占國內乳癌亞型六成以上。轉移性乳癌病友通常面臨較低存活率的挑戰，隨著醫療技術發展，新型的轉移性乳癌治療方式，包含標靶、免疫療法、抗體藥物複合體都有突破的治療表現。

陳怡君說，觀察報告發現「延長整體存活期」是病友最高的治療期待之一，曾有一名65歲轉移性乳癌病友，雖然有多元治療選擇，但與主治醫師討論超過1小時仍無法達成共識。直到患者脫口而出「只要再撐三個月就能領到退休金」，就是這個明確的治療目標，後來突破討論僵局、決定治療策略。