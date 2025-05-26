青年團談WHA參訪 聚焦國際組織、與中國無交流

台灣醫藥衛生青年聯盟分享WHA參訪，這次台灣與中國青年團僅限於路上偶遇，無實質交流，副理事長謝佳珩說明，交流重點對象為國際組織，盼促成台灣青年加入，未來成為幹部。

第78屆世界衛生大會（WHA）5月19日至27日在瑞士日內瓦舉行。

台灣醫藥衛生青年聯盟今天舉行WHA參訪分享記者會，理事長李瀚恩說，這次在日內瓦現場辦理全球衛生外交高峰論壇，吸引百餘名來自全球多國的代表、官員領袖參與。

李瀚恩表示，不僅在高峰會與各國青年共同探討非傳染性疾病的預防等全球衛生議題，並分享白皮書成果，展現台灣青年在醫藥衛生領域的專業與行動力，盼透過全球衛生的實際參與，與各方夥伴攜手努力，為社會做出貢獻，讓世界看見台灣。

多家媒體關注台灣青年團是否與中國有實質互動，就讀台灣大學流行病學與預防醫學研究所的江翊潔說，在日內瓦時接收到消息，中國派出182人參加WHA，雖未感受到實際威脅或明顯緊張氣氛，但基於安全考量，未進一步展開對話，僅在路上偶遇，沒有與中國進行交流。

媒體詢問未規劃兩岸WHA青年團交流的原因，謝佳珩表示，青年團赴日內瓦主要聚焦在與國際組織的連結，探討未來合作與交換的可能性，期望未來能夠協助更多台灣青年進入這些國際平台，甚至擔任組織內的幹部角色，進一步提升台灣學生在國際上的能見度與影響力。

除了場外的抗議行動，青年團關注實際參與國際組織的會議與運作，甚至擔任重要幹部，江翊潔認為，這是台灣青年不可或缺的能量。部分團隊成員表達希望投身國際組織意願，展現台灣青年國際參與力，讓世界看見台灣醫衛議題努力與貢獻，進一步強化台灣國際能見度與地位。

對江翊潔而言，這次參訪印象最深刻的是，20日通過「大流行病協定」，以因應未來疫情危機。她說，這項協定是以世界衛生組織會員為主，即便是對全球衛生貢獻頗多的台灣，依然被排除在資源與資料共享機制之外，盼成為青年力量能在公共事務中發揮影響力。