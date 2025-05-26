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同班11名學生確診！高雄家長跑四家藥局 怨買嘸快篩

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
透過掃描QR CODE，民眾可快速找到販售高雄市藥局庫存快篩試劑清單，便利提供市民快速查詢。圖／高市衛生局提供
透過掃描QR CODE，民眾可快速找到販售高雄市藥局庫存快篩試劑清單，便利提供市民快速查詢。圖／高市衛生局提供

近日新冠疫情又起，有高雄家長發文抱怨，小孩班級11人確診，連跑四家藥局卻買不到快篩試劑，質疑疫情爆發有一段時間，相關單位卻沒有做好準備。藥師證實，部分藥局沒有庫存，近日叫貨確實需要等待。高市衛生局提醒，民眾可上網查詢何處藥局有庫存快篩試劑，5月15日起，四大超商都能買到。

一名網友說，女兒班上11名同學確診，學校緊急宣布改線上上課，因家中快篩用完，前往住家附近藥局補貨接連撲空，四家藥局竟然都買不到快篩。

針對網友抱怨快篩缺貨情況，一家大型連鎖藥師私下表示，總公司採用配貨方式，上個星期配貨約20支。此外，考量快篩放太久會過期無法使用，有些規模較小的藥局沒有庫存，確實可能買不到。

高雄市藥師公會理事長杜仿裕表示，近日需求量沒有之前疫情緊張時來得大，不過廠商庫存的快篩數量確實不多，藥局若進貨需要排單等待，約下月初就能獲得舒緩，會積極準備因應下波疫情。

高市衛生局表示，日前因應疫情需求，廣發圖卡以QR CODE連結方式，每日早上10點及下午5點「2次更新」藥局庫存快篩試劑清單，便利提供市民快速查詢，高雄市政府衛生局官網（https://health.kcg.gov.tw）也會同步更新。此外，5月15日起快篩試劑也可在四大超商通路購買。

衛生局提醒，65歲以上長輩及癌症、糖尿病、慢性腎病、慢性肺疾、孕婦、免疫功能低下等「高風險對象」，若出現上呼吸道症狀、發燒、全身痠痛等疑似新冠肺炎症狀，要盡速就醫，降低併發重症風險。

掃描QR CODE，民眾可快速找到醫療院所就醫看診。圖／高市衛生局提供
掃描QR CODE，民眾可快速找到醫療院所就醫看診。圖／高市衛生局提供

衛生局 藥局 快篩試劑

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