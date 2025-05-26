北管藝術交流匯演 傳藝中心宜蘭園區登場

「綻放北管．鑼鼓齊鳴－114年度北管藝術交流匯演」將在傳藝中心宜蘭園區登場，今年聚焦「北管」，以祈福祭典、踩街、匯演、戲曲專場及跨界演出等形式，邀請全台20組團隊共襄盛舉。

傳藝中心台灣音樂館今天發布新聞稿表示，延續自107年起每年南北管輪流匯演的傳統，今年以北管為主，展現北管文化的地域廣度與風格多樣性，其中不乏極具地方代表性的文資保存團體包括新北淡水南北軒、板橋潮和社及新竹竹塹北管藝術團等。也有苗栗慶美園亂彈劇團、彰化梨春園與嘉義慶和軒等。

此外，最具傳承象徵的當屬來自屏東，由18歲以下青少年組成的東津神樂，以青春之力接續北管薪火，象徵世代相傳、生生不息的藝術精神。國立臺北藝術大學傳統音樂學系也將參與演出，從學術與教育層面呈現北管音樂的培育成果。

活動將橫跨兩周末舉行，首周6月7日及8日將於園區廟埕廣場與月河廣場熱鬧登場，結合祈福祭典、戶外踩街與北管匯演，邀請15組團隊輪番演出，展現北管樂團生動活力與地方風格。

6月14日及15日將移師蔣渭水演藝廳，帶來北管戲曲專場演出，由梨春園呈現最原汁原味的子弟戲，慶美園亂彈劇團則壓軸登場，並攜手跨界藝術團隊仁山仁海藝想堂，以傳統融合創新的跨界演出，展現北管戲曲的多元面貌與時代活力。