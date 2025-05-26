南投杉林溪10萬株繡球花開 6萬株百子蓮爭豔

海拔1600公尺杉林溪園區培育12品種繡球花，七彩繽紛總數超過10萬株，5月下旬至7月中旬盛開，處處可見不同色彩的繡球花讓遊客沉浸浪漫花海，還有6萬株百子蓮已結滿花苞。

杉林溪森林生態渡假園區今天表示，杉林溪地區氣候溫和涼爽，夏季平均氣溫約攝氏20度，適合栽培繡球花，園區繡球花約有12個品種，顏色包含桃紅、灰藍、黃綠、灰白、粉紅、紫紅、淡紫等，溫帶繡球花清新淡雅、熱帶繡球花優雅高貴，各品種散發獨特魅力。

杉林溪園區表示，繡球花主要種在自然教育中心、木屋區、花卉中心，是台灣最大規模繡球花培育及觀賞景點，5月下旬至7月中旬是繡球花盛開時節；另外，近日可見整排蝴蝶戲珠花，開滿似蝴蝶的白色花朵，還有6萬株百子蓮（愛情花）待5月底與繡球花一同爭豔。

杉林溪園區表示，園區所在海拔1600公尺，有森林、瀑布、溪流、雲霧，森林天然芬多精、壯闊瀑布，高密度負離子營造清幽、靜謐、涼爽氛圍，端午節連假將至，歡迎避暑兼賞花、穿梭花團錦簇。