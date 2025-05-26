Panasonic蟬聯最信賴家電品牌！勇奪6白金16金獎項 實力奪冠

最受消費者信賴的信譽品牌今天公布，Panasonic榮獲6座白金獎和10座金獎，2025年共獲得16座獎項。(圖為台灣松下銷售公司總經理 張天來) 圖／Panasonic提供

2025年「信譽品牌大調查」結果出爐，Panasonic再度蟬聯「台灣最受信賴的家電品牌」，囊括全場最多6座白金獎與10座金獎，總計16項產品與服務獲獎，再次展現其在台灣市場的領導地位。自該獎項開辦以來，Panasonic已累積逾200項大獎肯定，堪稱家電業界的信賴標竿。

今年Panasonic在「電冰箱」、「洗衣機」、「除濕機」、「微波爐／烤箱」、「鹼性離子整水器」，以及「家電售後服務與直營維修中心」六大類別獲得最高榮譽白金獎。此外，包含「冷氣機」、「電視」、「空氣清淨機」、「淨水器」、「電鬍刀」、「投影機」、「DC節能風扇」、「家庭廚具設備」、「免治馬桶」與「咖啡機」等十個品項也拿下金獎，全面涵蓋家電生活全場景，展現產品力與服務力的雙重實力。

除了在信譽品牌調查中大放異彩，根據國際市調機構GfK 2024台灣銷售數據，Panasonic更有8項商品高居銷售第一，進一步證明品牌在市場口碑與實際選購中皆具高人氣。

Panasonic成為今年信譽品牌最大贏家，統計27年間總獲獎數已超越200項。(圖為台灣松下銷售公司總經理 張天來) 圖／Panasonic提供

創新科技＋永續節能 打造智能新生活

在產品創新方面，Panasonic持續將AI智慧技術與節能設計融合，回應現代家庭對高效節能與舒適生活的雙重需求。以全新推出的「VX極致旗艦空調」為例，搭載AI節能制御系統與人體感測技術，可自動調整送風方向與風量，不僅節能效率高於國家一級能效標準，更透過新開發的「舒適冷房模式」維持濕度在人體最舒適的60%，真正實現「人感合一」的冷房體驗。

聲控功能亦是一大亮點，VX系列空調支援國台雙語語音操控，使用者無需連線Wi-Fi或進行繁瑣設定，即可輕鬆切換模式，展現高度人性化設計。

Panasonic電冰箱系列則搭載AI ECONAVI智慧節能系統及多項冷凍保鮮技術，如「抑霜鮮凍」、「新鮮急凍結」及「-3°C微凍結」功能，有效保留食材營養與風味，也降低家庭食材損耗，提升生活便利性與食安水準。

在洗衣領域，Panasonic推出的熱泵除濕式洗脫烘衣機也取得亮眼成績。根據GfK銷售資料，12公斤以上不含22公斤機型中，其銷量位居全台第一。產品採用「Heat Pump熱泵烘乾」技術，透過冷熱風交替烘衣，能在保護衣物的同時提升烘乾效率，節能達55%，並縮短28%乾衣時間，滿足現代家庭對高效、省時的期待。

售後服務到位 28處直營中心全面支援

除了產品力備受肯定，Panasonic在售後服務上的努力也有目共睹。目前全台擁有28處直營服務中心及超過200家授權維修據點，提供從購買諮詢到保固維修的一站式服務。今年更連續第二年獲得「家電售後服務與直營維修中心」類別的白金獎，顯見其深耕在地、貼近消費者的努力已獲得市場高度信賴。

Panasonic始終秉持「以人為本」的核心價值，重視使用者體驗，從產品研發、技術導入到維修保固流程，都致力於讓每一位消費者感受到品牌的用心。

Panasonic持續關注生活與環境的變化，積極投入綠色低碳行動，致力實現消費者對美好生活的想像。 圖／Panasonic提供

綠色行動不間斷 Panasonic與台灣共創永續生活

面對全球氣候變遷挑戰，Panasonic也積極推動「Panasonic Green IMPACT」永續行動，致力於2050年實現「創能大於耗能」的願景。透過不斷推出節能家電、導入減碳製程，以及推動綠電使用，展現企業對環境保護的長期承諾。

Panasonic表示，未來將持續透過科技創新提升生活品質，同時守護這片土地的環境資源，與台灣社會攜手邁向更綠色、更智慧的未來。

*註: 自2024/04/01-2025/02/28止，根據台灣GfK銷售調查報告Heat Pump熱泵除濕式洗脫烘滾筒洗衣機12公斤以上不含22公斤機種做比較，台灣銷售No.1。