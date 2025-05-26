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鈺創董座盧超群：每人再多活5年 醫療技術可讓壽命再延長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
鈺創董事長盧超群（左）和 台灣精準醫療產業協會榮譽理事長李鍾熙（右），特地邀請在細胞療法有重大突破的兒子，目前也是SNATI Bio 共同創辦人暨執行長盧冠達（中）回台分享細胞治療新科技。記者簡永祥／攝影
鈺創董事長盧超群（左）和 台灣精準醫療產業協會榮譽理事長李鍾熙（右），特地邀請在細胞療法有重大突破的兒子，目前也是SNATI Bio 共同創辦人暨執行長盧冠達（中）回台分享細胞治療新科技。記者簡永祥／攝影

鈺創董事長盧超群兒子盧冠達創設的SENTI Bio公司以合成細胞技術打造的邏輯閘(Logic-Gated)細胞療法，在美國和澳洲執行的1期臨床試驗應用於多位急性骨髓性白血病（AML）已有重大突破，成功將4人從瀕臨死亡邊緣成功救活。盧冠達預定本月29日應台灣精準醫療學會邀請，專程舉行一場「細胞治療新科技研討會」，分享這項對人類生命科學的重大貢獻。

盧超群今日也特地與盧冠達、台灣精準醫療學會理事長李鍾熙一同出席這項研討會前記者，盧超群看到兒子在醫學上這項重大成果，難掩興奮之情，為盧冠達能運用本身在電子電機及醫學兩項專精技術，拯救原本束手無策的血癌（急性骨髓性白血病）病患。這項技術正擴大到其他腫瘤病變的研究，如大腸癌等。他呼籲現在起每個人要好好照顧自己健康，他相信只要再多活5年，未來透過醫學技術持續突破，人類壽命將可再延長20年。

盧超群在受訪時表示，急性血癌會在短時間內致人於死對我並不陌生，他在小學六年級的同班同學也忠了這種病，在老師宣布她生病不能來上課了，沒有多少日子後她就走了。他說他當還小仍有很頑皮，但是對於這位同學離去，還是讓同班同學感到 難過，也默默認知血癌的殘酷。

他很欣慰兒子盧冠達領導的SENTI Bio公司，經過多年努力 ，終於由其他臨床治病的醫生群於4月28日在ACCR (American Cancer Conference for Research)期刊發表已有幾位病人竟痊癒了。

盧超群，這件事帶給他極大的衝擊，首先是罹患惡質血癌者在得知這種致命疾命，幾乎是無言且無助，應該只能跟他們親人準備告別；但是他們遇到很好的醫師而且勇敢地接受Senti Bio的新藥療法，生命延續了，接受治療者經過到超過六個月，他們被治愈了，他們及其親人應該是喜出望外吧？讓他此生見識到真有「將死之血癌病人復原了」的醫學奇蹟。

盧超群說服盧冠達回來台灣和台灣醫界與科技界分享他的經歷、經驗與科技內涵。而且他的好友同時也是精準醫療專家的 台灣精準醫療產業協會榮譽理事長李鍾熙也告訴他這對台灣的醫學會帶來很多啟發並可透過成立平台在台灣推動相關細胞治療的臨床實驗，集結學界、生醫界、科技界各領域的專家，讓技術更進一步突破。

盧超群強調，這種創新的生醫技術能夠治癒得到血癌的幾位病人，這真是活在21世紀人們的幸運。而盧冠達的發明、創新與實踐，也讓畢生在半導體打讓的他感動良多，盧冠達的將其在電子與半導體訓用到了發明邏輯閘（Logic Gate），發明具自動導航的細胞療法，發現癌細胞與我們健康細胞竟然有對位機制，宛如上天已對於好的細胞與癌的細胞早就植下了密碼通道，未來能否透過數理演算找到生命鑰匙中存在的救命仙丹？AI與人類及細胞間的智慧真有互通互動的奧秘嗎？他期許盧冠達能能再接再厲，也與台灣醫學界與生醫界共同努力，幫忙人類並造福人類。

醫學會 血癌

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