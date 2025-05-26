快訊

新台幣強升！「三大金控」遭空頭狙擊 國泰金爆量收挫4.11%

藍白立委缺席…莊瑞雄裁示「准予動支」國安會預算 1600萬全解凍

台積電嘉義封裝廠再傳意外 工人在外牆平台被重達2噸電盤砸中身亡

公車司機荒搶人大戰 最牛駕駛員臉書潛水招募30人賺獎金

聯合報／ 記者林媛玲葉德正／新北即時報導
公車鬧司機荒，台北客運翁銘男在臉書大車社團「潛水」，成功招募30人開公車，堪稱「台北客運」最強人力銀行。圖／翁銘男提供
公車鬧司機荒，台北客運翁銘男在臉書大車社團「潛水」，成功招募30人開公車，堪稱「台北客運」最強人力銀行。圖／翁銘男提供

客運業者稱40年來每天都在招募駕駛員，為招募員工各業者祭奇招，除給新進員工任用獎金，就連介紹人也有介紹獎金。台北客運駕駛長翁銘男不僅潛伏在各大貨運、聯結車等大車臉書社團搶人，還利用假日到駕訓所發文宣，「陸空雙管齊下」至今已拉了30人開公車，堪稱台北客運最強人力銀行。

現年43歲的翁銘男過去擔任房仲業務員，他10年前轉換跑道開公車，目前是307駕駛，他笑說早期介紹新人僅5千元獎金，後來變1萬元，當時根本不看在眼裡，至疫情後司機荒更嚴重，公司提高至2萬元獎金，他覺得這是一大商機，於是開始放眼這片藍海經濟。

他先是自製文宣並在臉書社團PO文，若有興趣的臉友就開始加LINE，他會分享自己的駕駛經驗，翁說，很多人對開公車有許多疑問，他會一一解答，當有人問起薪水待遇，他則貼出薪資條給對方看，讓人眼見為憑，不過「可能與4、50個人聊過，才會有1、2個有意願要嘗試開公車」。

翁銘男更以過去房仲業務員的經歷應用到招攬駕駛員，他會利用休假日到中和區公路人員訓練所發DM攬客，他說除了空戰也要街頭陸戰，更自述自己曾發500百多份文宣，結果僅3個人有興趣，但一旦對方有興趣，他就會邀請對方跟他的公車跑個一、兩趟，藉此讓對方知道其實開公車沒那麼困難。

翁銘男說，第一年尋找新人根本沒有任何業績，但他認為只要繼續耕耘，終究會有些成果，他持續在臉書更新動態，也自製影片分享他的一日駕駛生活，後來有意願的人愈來愈多，至今他介紹的司機有從台中、雲林甚至屏東北上的都有，最年輕的僅28歲。

「並不是介紹進來就有獎金可拿」，翁銘男說，要等新人待滿一個月，新人可領2萬任用獎金，他可領1萬介紹獎金，待新人做滿3個月，他才能再領1萬獎金。他說，也有人做了2天或做不到1個月就陣亡了，所以他除了介紹，更有「新人關懷服務」，時常關心對方開車狀況及心理狀態等，就是盡量給予協助。

至今介紹來的駕駛員以貨車司機轉職為大宗，另有開多元計程車或其他客運同業跳槽過來，部分陣亡原因認為駕駛員工作太辛苦，也有人擔心車禍賠不起，甚至有人抱怨「寧願載貨也不要人」翁銘男認為，每天看乘客一路平安上下車，其實很有成就感。

翁銘男笑說，除了駕駛工作，他的斜槓攬新人作法目前未有其他競爭者出現，公司也非常支持他招募新人，甚至專為他印製名片發送，他也是雙北市唯一有名片的駕駛員。儘管他未透露至今已拿到多少獎金，但同事則笑說「真的很可觀」。

公車鬧司機荒，台北客運翁銘男在臉書大車社團「潛水」，成功招募30人開公車，公司還破天荒為他印製名片。記者曾吉松／攝影
公車鬧司機荒，台北客運翁銘男在臉書大車社團「潛水」，成功招募30人開公車，公司還破天荒為他印製名片。記者曾吉松／攝影
公車鬧司機荒，台北客運翁銘男在臉書大車社團「潛水」，成功招募30人來開公車，公司還破天荒為他印製名片。記者曾吉松／攝影
公車鬧司機荒，台北客運翁銘男在臉書大車社團「潛水」，成功招募30人來開公車，公司還破天荒為他印製名片。記者曾吉松／攝影

新人 房仲業 公車

延伸閱讀

影／十年前考到駕照 丹麥83歲高齡公車司機：這是享受人生

綠營批高虹安停職仍用公資源宣傳 竹市府稱合法

白沙屯媽祖遇大罷免倒退嚕？ 罷團回應了

罷團攻勢頻被疑財源何來 吳宗憲：一定從民進黨來的

相關新聞

南北兩樣情！台北今涼冷 高雄高溫亮黃燈恐36度以上

今天南北溫差大。台北測站今天上午8時27分出現17.3度低溫，陽明山更只有14.7度，台北測站創14年來5月新低溫，不少...

加熱菸解禁倒數？ 國健署：尚在行政程序中

「菸害防制法」新興菸品政策上路已滿2年，國健署於3月上旬透露，4月將有首家業者審查到期，審查結果可望在期限內公布。直至今...

新冠快篩難買惹民怨 疾管署：各縣市販售資訊整合上網

近期，新冠肺炎疫情爆發，人人自危，許多民眾想買快篩試劑自我篩檢，但卻至多家藥局連續撲空，並上網抱怨，對此，衛福部疾管署今...

環部公布最新溫室氣體排放清冊 2023年較基準年減4.64%

環境部今天公布「國家溫室氣體排放清冊（2025年版）」，統計結果顯示，我國2023年總溫室氣體排放量為278.63百萬公...

華梵大學建雲山禪茶藝文空間 米其林主廚創作在地蔬食

華梵大學團隊於新北市石碇區闢建「雲山禪茶藝文」空間，打造為師生藝文成果展示平台，並提供多類型藝文課程，同時邀請米其林餐廳...

公車司機荒搶人大戰 最牛駕駛員臉書潛水招募30人賺獎金

客運業者稱40年來每天都在招募駕駛員，為招募員工各業者祭奇招，除給新進員工任用獎金，就連介紹人也有介紹獎金。台北客運駕駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。