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公車司機薪水高？學者：低底薪高獎金 工時長才能領得多

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
公車司機人口老化，年輕人不願意開公車，成為客運業重大危機。記者黃仲裕／攝影
公車司機人口老化，年輕人不願意開公車，成為客運業重大危機。記者黃仲裕／攝影

公車駕駛薪水不低，卻招募不到人手，人力結構老化。逢甲大學運輸與物流學系教授蘇昭銘指出，台灣客運司機老化問題日益嚴重，需從多層面進行改善，高薪背後是開得久才領得多，應提升工作環境、改善薪資結構，才能吸引更多年輕人投身該行業。

蘇昭銘認為，駕駛的核心在於技能，光大客車的駕駛養成，就得經過許多訓練關卡，不分本國或外國籍駕駛，只要能勝任，他樂觀其成；駕駛在提供安全交通服務之餘，也承擔與乘客互動，國外正評估透過「智能客服」分擔乘客服務，也能讓外籍駕駛專注於安全駕駛。

除了工作付出與收入要能對應外，他觀察到公車駕駛面臨三大壓力，第一是安全壓力，在高密度的機車交通，增加了進出站的挑戰。一旦發生事故，公車駕駛通常被媒體聚焦，承受輿論壓力。其次為服務品質的壓力，駕駛須處理乘客詢問，甚至邊駕駛邊解答問題。

此外，公車設置錄影設備，若遇客訴，公司會此檢驗，有些民眾在請求服務時，也會錄下影像，導致駕駛暴露在大眾之下。第三為準點壓力，主管機關對準點要求嚴格，但塞車與突發狀況使駕駛負擔沉重。

為吸引年輕人加入，蘇昭銘建議提升職業尊嚴。他指出，駕駛工作與飛機機長同樣得具備技能專業，卻未獲同等尊重，他常稱公車司機是「愛的傳遞者」，將大家平安送到工作地點、返家等需求，這份工作很神聖。

此外，客運公司應改善薪資結構，減少低底薪、高獎金的不穩定模式，才不會導致駕駛得開越多才領得多。並提供更多休閒與舒壓措施，讓駕駛感受到「工作不只是賺錢，也能提升生活品質」。

對於產業未來發展，蘇昭銘認為改善司機老化問題需從根本分析原因，提升駕駛的工作環境與社會的尊重度，才能吸引優秀年輕人才投入，而非僅靠提高薪資作為唯一手段，畢竟駕駛不是只是會開車，還得知道哪裡有站牌、行車路線受限等應變能力。

公車司機人口老化，年輕人不願意開公車，成為客運業重大危機。記者黃仲裕／攝影
公車司機人口老化，年輕人不願意開公車，成為客運業重大危機。記者黃仲裕／攝影
公車司機人口老化，年輕人不願意開公車，成為客運業重大危機。記者黃仲裕／攝影
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