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單一平台更便利！ 全新「車輛回收服務一站通」上線

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為提升車輛回收報廢作業流程與行政效率，環境部資源循環署推出「車輛回收服務一站通」 平台，整合原「廢機動車輛回收系統」及「廢車回收一站通」，提供單一入口、一站式服務。此次整併不僅簡化作業程序，還有效整合多項查詢功能，打造查詢更集中、流程更順暢的智慧化回收平台。

環境部資源循環署指出，「廢機動車輛回收系統」於97年建置，主要提供回收商E化收車、廢車稽核認證及獎勵金審核等執行廢車回收相關作業。111年起透過跨部會合作建置「廢車回收一站通」平台，包含「車體回收」、「車籍報廢」、「汽燃費繳納」、「牌照稅繳納」、「申請回收獎勵金」、「換購電動機車獎勵」、「溢繳汽燃費退費」及「溢繳牌照稅退費」等8項服務功能，可在線上一次完成所有回收報廢程序，整體滿意度調查達96%。

該署表示，此次兩系統整併進一步聚焦於回收商作業流程的簡化，將原先分屬兩大系統的服務集中於「車輛回收服務一站通」，不僅簡化操作流程，還有效減少查詢時間。過去回收商或民眾需於兩個系統間切換查詢，如回收報廢進度、報廢證明下載及機車定檢紀錄查詢等，現今僅需登入一站通平台，即可一次完成多項查詢作業，查詢時間平均縮減50%，有效減少重複操作，降低資料遺漏風險，全面提升作業效率。

此外，平台同步擴充及整合多項輔助功能，包含「查詢申辦進度及回收報廢證明下載」、「回收報廢及獎勵金常見問題」、「車輛環保最新發展資訊」、「車輛報廢指南」、「綠色車輛與環保標章車輛查詢」、「交通罰鍰查詢及繳納」、「機車排氣定期檢驗查詢」及「高速公路通行費（ETC）查詢」等8項查詢服務功能。

環境部資源循環署呼籲，民眾如有車輛需回收報廢，請多加利用「車輛回收服務一站通」，快速完成線上申辦，整合查詢更便捷，讓車輛資源回收進一步再利用，共同為環境永續盡一份心力！

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