上天下海！《不可能的任務8》瘋狂場面怎麼拍的？湯姆克魯斯親曝背後挑戰

電影《不可能的任務：最終清算》延續《不可能的任務：致命清算》的故事，由湯姆克魯斯主演，呈現伊森韓特最扣人心弦的堅持和感動。

從1996年到2025年，29年的光陰、從34歲拍到63歲的湯姆克魯斯（Tom Cruise），不僅樹立了《不可能的任務》（Mission: Impossible）系列的極致經典，他那寶刀未老且絲毫看不出歲月在他身上留下痕跡的不羈魅力，更是許多影迷心中最崇拜且尊敬的人物。

毫無疑問，有阿湯哥的作品，就是票房保證，而這一切成就背後的堅持，是湯姆克魯斯一絲不苟的堅持與努力。

湯姆克魯斯表示，《不可能的任務：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）將以全新的視角讓觀眾看到伊森韓特，「因為這部電影是整個《不可能的任務》系列的總結，你會從故事的一開始重新認識伊森這個角色，並且以完全不同的方式去理解這個角色。」

這些年來，湯姆克魯斯所飾演的伊森韓特，有著堅忍、果敢、勇猛、剽悍的魄力，擅於挑戰各種高難度動作的他，不僅身手敏捷、文武雙全，對友情和愛情更有外人難以撼動的溫柔、細膩，這位近乎就是湯姆克魯斯本人形象的資深特務，視保家衛國為己任，他寧可拋下一切犧牲奉獻，也絕不讓惡徒為非作歹。

湯姆克魯斯和夥伴有著深厚的革命情感。UIP

《不可能的任務：最終清算》是獻給過去系列的完美情書

從第1集延續至第8集的《不可能的任務：最終清算》，湯姆克魯斯再度肩負這項重責大任，這29年來，湯姆克魯斯擔任《不可能的任務》系列電影的製片及男主角，並且親自上陣演出這些電影──令人瞠目結舌、膽戰心驚的高難度危險特技動作，使這部電影系列成為全球的文化現象，前7集累積了約40億美元的驚人票房成績，堪稱影史最成功的電影系列之一。

湯姆克魯斯就說，「拍攝《不可能的任務》系列從來沒有輕鬆的一天，我也不會希望用別的方式拍攝這些電影。」

湯姆克魯斯以及他飾演的傳奇超級特務伊森韓特這兩個名字，早就已經和「實現不可能」劃上等號。然而，在《不可能的任務：最終清算》這部橫跨近30年的旅程，令人瞠目結舌、情感滿載又兼具令人滿意的故事曲線的第8部作品中，演員與角色必須面對系列史上最危險和劇情最複雜的挑戰。

自從湯姆克魯斯於1996年開啟這個系列以來，伊森韓特這個角色無論是在現實世界或是在象徵意義上，都已經帶領他攀上最高巔峰。這次他想要再度超越過去所有的成就，就必須全心全意投入前所未有的奉獻精神，以及無與倫比的體能與創意上的勇氣。

這部突破性電影系列的製作團隊曾經表示，這畢竟不是「困難的任務」，但就算是以他們一直以來為自己設下的嚴苛標準來看，《不可能的任務：最終清算》仍是一項非凡的成就。這部電影既是一封獻給過去所有系列電影的情書，也是一場超越電影製作極限、充滿靈魂和情感的震撼奇觀。

湯姆克魯斯為《不可能的任務》做最嚴苛的體能訓練

事實上，拍片現場的拍攝工作就和以往的《不可能的任務》系列電影一樣，是一場必須不斷克服難關和不斷變化的創作過程。湯姆克魯斯表示，這就是《不可能的任務》系列的本質，「這就是不可能的任務，也是這個電影系列的本質。」

湯姆克魯斯表示，不管是在拍攝兩個角色之間的對話戲份，或是拍攝一場突破性的超高難度特技動作戲份，像是你必須在海拔3048公尺的高空、在飛行時速273公里的兩架經典彩色雙翼機之間穿梭攀爬。

他說，「我和老麥（導演）到了南非，才真正知道《不可能的任務：最終清算》中的空中特技戲份到底有哪些做得到，又有哪些做不到，因為那時候我們還不知道所有的限制。」

湯姆克魯斯談到這場令人嘆為觀止的空中特技動作戲份時說，「我們在歐洲幾乎無法進行任何在機翼上行走的測試，所以只能先把飛機運送到南非再說。」

他透露，「幸好我會駕駛這些飛機，我也很了解它們，所以我知道它們的極限，於是重點就是我必須努力鍛鍊體能，準備拍攝這些超高難度的空中特技動作。我為了這部電影進行了非常嚴格的重量訓練，飲食習慣和攝取的營養也完全不同。做好周全的準備以後，你就只能親自上陣了。」

拍攝飛機攀爬戲碼，劇組至少進行了1000次的飛行任務

湯姆克魯斯每一次的拚命都讓人敬佩。UIP

如果這聽起來像是魯莽的行動，其實完全相反，整個過程經過縝密的規劃。

舉例來說，為了拍攝《不可能的任務：最終清算》中的空中特技動作戲份，劇組進行了至少1000次的飛行任務，並且以超高的專業水準執行這些任務。

這群打造出這些劃時代電影的工作人員發展出各種全新的技術，並且展現出幾乎像是超人般的勇氣，就為了打造一種全新的戲院觀影體驗。這一切的核心人物對於即將與觀眾分享這份成果感到非常興奮。

湯姆克魯斯說，「老實說，拍這部電影比我原來想像的更困難，我本來就知道會很激烈，我也很享受接受困難的挑戰，但拍攝這部電影遇到的困難真的是一個接著一個來。」

他笑著回憶這艱辛的過程，「這部電影太有野心了，電影中的每一個時刻都考驗著我和老麥在拍攝這些系列電影時學到的所有經驗《不可能的任務：最終清算》就是我們累積的所有經驗的完整成果，但我們也非常熱愛拍攝這些電影。現在我們終於把這部電影拍完了，這真是一段不可思議的冒險旅程。」

《不可能的任務：最終清算》水中拍攝超困難，造就高難度挑戰

湯姆克魯斯與導演克里斯多夫麥奎瑞培養了絕佳的水下拍攝默契。UIP

《不可能的任務：最終清算》中的塞凡堡號，是一艘最高機密的俄羅斯尤庫拉級潛艇，於2012年沉沒，最後葬身在白令海冰層下的深海海底，發想與創造這艘潛艇也展現了湯姆克魯斯與導演克里斯多夫麥奎瑞（Christopher McQuarrie）典型的創作過程。

《不可能的任務》系列有一個一直以來都有的矛盾，那就是雖然這些電影最後都呈現出觀眾看過最宏偉壯觀和震撼人心的動作場面，但是這些規模龐大的動作場面，卻都不是以達到這個目的而打造。

「我們從來都不是以要拍出規模有多龐大、動作場面有多瘋狂的電影為出發點。」克里斯多夫麥奎瑞說，「我們永遠都是以如何使用實際的方法來解決敘事上的問題為出發點。對我們來說，重點從來都不是視覺奇觀。視覺奇觀會自然地呈現出來，但是老實說，如果沒有故事支撐，視覺奇觀就會變得毫無意義可言。」

這場超高難度的特技動作戲份規模之龐大，即便以《不可能的任務》系列的標準來看也非常罕見，而且充滿了危險與張力，並且為整部電影設定了一場令人難忘、驚險刺激的冒險旅程。這場戲份花了好幾年進行籌備，並且催生出一系列技術上的突破。

為了以實體特效實際拍攝這場幾乎無法想像的超高難度水底特技動作戲份，湯姆克魯斯和克里斯多夫麥奎瑞必須和劇組的所有部門密切合作，從服裝設計部門、燈光部門，到特效部門、美術設計部門、道具部門、水底拍攝小組等等，他們同心協力解開這道電影拍攝的難題。

「這場戲份的拍攝工作之所以變得這麼複雜，是因為故事本身就需要這樣的拍攝方式。」

這場超高難度的特技動作戲份規模之龐大，即便以《不可能的任務》系列的標準來看也非常罕見，而且充滿了危險與張力，並且為整部電影設定了一場令人難忘、驚險刺激的冒險旅程。這場戲份花了好幾年進行籌備，並且催生出一系列技術上的突破。

為了以實體特效實際拍攝這場幾乎無法想像的超高難度水底特技動作戲份，湯姆克魯斯和克里斯多夫麥奎瑞必須和劇組的所有部門密切合作，從服裝設計部門、燈光部門，到特效部門、美術設計部門、道具部門、水底拍攝小組等等，他們同心協力解開這道電影拍攝的難題。

「這場戲份的拍攝工作之所以變得這麼複雜，是因為故事本身就需要這樣的拍攝方式。」

他們用獨特的手寫板幫助彼此在水下溝通。UIP

克里斯多夫麥奎瑞說，「假如這艘潛艇正好擱淺在斜坡上，當伊森在裡面移動時，潛艇就會開始翻滾，而他也會像被困在一台巨大的洗衣機裡面滾動，那會怎麼樣？」

這一切在劇本上看起來都很驚險刺激，但是想要真的拍出來，就必須打破紀錄，搭建影史上最龐大的水底佈景之一。劇組一開始在世界各地尋找各種可用的水池，希望能找到足夠大的空間來拍攝這場戲份，而這一切都是根據一份完整的規劃書執行，規劃書中列出所有必要的元素，從過濾系統一直到水的清澈度，這份規劃書就是湯姆克魯斯親自擬定並且寫出來的。

湯姆克魯斯說，「我們在全世界各地尋找適合的水池，最後我們發現我們必須自己蓋一座水池。」這座巨型水池於2023年3月至6月間建造完成，成為歐洲最大的深潛拍攝水池之一。

這座水池的深度是9.8公尺，直徑是33公尺，能夠容納高達900萬公升的水，水溫維持在攝氏30度，並且經過特製濾網處理，去除任何可能干擾拍攝的微粒，光是注滿整座水池就花了整整15天的時間。

劇組還在水池中搭建了一艘用金屬與玻璃纖維打造的潛艇外殼佈景，總長20公尺，為了模擬潛艇在海底斜坡上翻滾的動作，他們需要一座能將這艘龐然大物旋轉的平衡環架，但是當時根本就沒有這種尺寸和動力的裝置。

為了準備這場史詩級的水池拍攝工作，多個部門密切合作、同步作業，為了達成共同的目標同心協力，服裝設計和道具設計必須不斷進行調整，道具總監巴瑞吉布斯（Barry Gibbs）說，「湯姆必須像攀岩選手一樣，在極度危險的環境中穿梭整座佈景，而且還要在水底下完成所有的超高難度特技動作。」

對湯姆克魯斯來說，拍攝塞凡堡號潛艇這場戲份必須消耗大量的體力，只有親自跳進水池、親身經歷之後才能真正體驗到。

（本文出自2025.05.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）