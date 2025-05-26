加熱菸解禁倒數？ 國健署：尚在行政程序中

「菸害防制法」新興菸品政策上路已滿2年，國健署於3月上旬透露，4月將有首家業者審查到期，審查結果可望在期限內公布。直至今日，國健署回應：加熱菸審查結果未揭曉，尚在行政程序中。但已有菸商進行網路廣告，甚至進行門市展示販售，國健署署長吳昭軍強調，任何形式的菸品廣告都屬違法。

另外，加味菸「禁27種添加物」於去年10月7日預告期滿，收到逾1萬2000多則民眾意見，吳昭軍說，意見內容非常多、涉及層面廣，這部分行政機關已經依法討論，仍待取得共識才能執行。

吳昭軍表示，國健署與地方衛生局合作，持續加強查察電子煙、加熱菸等新興菸品，倘查有違法情事將依法開罰。他說，統計自112年3月22日（菸害防制法修正施行日）至114年5月19日止，實體稽查及網路稽查電子煙及加熱菸共計71萬餘家件次，開立處分書計5970件，共計裁罰新台幣約5億元。

吳昭軍說，除了加強邊境攔檢、溯源追查、流通稽查、監控管理、宣導傳播及戒治輔導，也歡迎民眾主動檢舉，包含違法廣告、販售、走私情資等各類菸害違規案件，國健署一定會受理查辦。他呼籲，「任何形式的菸品都會傷身，現在就是戒菸的最好時機」。

關於拒菸聯盟提出的建立「衛生福利部新興菸品查緝平台」監控機制，吳昭軍表示，歡迎民團一起加入討論行列，國健署也是朝「保護民眾健康」的目標努力，要怎麼做才能符合大眾的期待，歡迎各界給予建議，政府也會落實稽查取締。

呼應5月31日「世界無菸日」，國健署提醒，認清菸品業者行銷手法，菸商為了賺取利益，透過添加物或其他方式掩蓋菸草產品的刺激性，進而改善口感、風味，增加菸草產品的吸引力。國健署呼籲，所有形式的菸品都對健康有害，小心時尚包裝背後的健康陷阱，菸品成癮危害一生。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康