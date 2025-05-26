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新冠快篩難買惹民怨 疾管署：各縣市販售資訊整合上網

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署今表示，近日網路多有民眾詢問「哪裡可購買家用新冠快篩試劑」等問題，該署已召開會議，請各縣市完成盤點及持續更新轄內快篩相關販售或提供資訊，公布於衛生局網頁。本報資料照
衛福部疾管署今表示，近日網路多有民眾詢問「哪裡可購買家用新冠快篩試劑」等問題，該署已召開會議，請各縣市完成盤點及持續更新轄內快篩相關販售或提供資訊，公布於衛生局網頁。本報資料照

近期，新冠肺炎疫情爆發，人人自危，許多民眾想買快篩試劑自我篩檢，但卻至多家藥局連續撲空，並上網抱怨，對此，衛福部疾管署今天表示，近日網路多有民眾詢問「哪裡可購買家用新冠快篩試劑」等問題，該署已於上周召開會議，請各縣市完成盤點及持續更新轄內快篩相關販售或提供資訊，公布於衛生局網頁。

疾管署指出，近期氣溫變化大，有利於呼吸道病毒傳染，如常見的新冠、流感、副流感、人類間質肺炎病毒等，提醒民眾如出現咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等呼吸道症狀，建議先戴口罩就醫，由醫師評估是否需進行呼吸道傳染病相關篩檢，及進行後續診斷與治療。

疾管署表示，上周五也於官網設置「新冠最新防疫專區」( https://gov.tw/gNG )，彙整各縣市衛生局提供的家用快篩試劑販售藥局及提供醫用快篩醫療院所名單連結，也提供疫苗接種院所、抗病毒藥劑配置存放點、快篩陽性怎麼辦等資訊，方便民眾隨時查詢及獲取最新訊息。

疾管署表示，民眾如出現喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚及嘴唇或指甲床發青，或無法進食、喝水、服藥，及過去24小時無尿或尿量顯著減少，收縮壓並低於90mmHg，或無發燒情形下，心跳每分鐘大於100次等重症警示症狀，請務必立刻就醫。

此外，65歲以上長者、孕產婦或具慢性病史等具重症風險因子對象，為感染新冠後可能導致併發症之高風險對象，如有疑似症狀請儘速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡之風險。

疾管署呼籲，接種疫苗是預防新冠中重症最有效的方法，曾感染過新冠、曾接種先前新冠疫苗產生的免疫保護因逐漸衰退已不足，目前新冠疫苗數量充足，請年齡滿6個月以上且尚未接種民眾儘早接種，另已接種1劑且間隔6個月(180天)的65歲以上長者、55至64歲原住民、免疫不全者等3類高風險對象，應再接種第2劑，才能提升免疫保護力。

疾管署 新冠疫苗 快篩試劑

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