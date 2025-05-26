環部公布最新溫室氣體排放清冊 2023年較基準年減4.64%

環境部今天公布「國家溫室氣體排放清冊（2025年版）」，統計結果顯示，我國2023年總溫室氣體排放量為278.63百萬公噸CO₂e，扣除碳匯21.73百萬公噸CO₂e，淨排放量為256.90百萬公噸CO₂e，相較基準年2005年減少4.64%。

環境部依氣候法第13條規定，參酌聯合國氣候變化綱要公約規定，跨部會彙編「國家溫室氣體排放清冊（2025年版）」，公布於「氣候資訊公開平台」；統計結果顯示，我國2023年總溫室氣體排放量為278.63百萬公噸CO₂e，較基準年（2005年）減少4.48%，扣除碳匯21.73百萬公噸CO₂e，淨排放量為256.90百萬公噸CO₂e，相較基準年減少4.64%，較2022年減少3.02%，我國整體溫室氣體排放已呈減碳趨勢。

環境部說明，聯合國氣候變化綱要公約要求附件一締約方每年提報前2年的國家溫室氣體排放清冊，今年迄今已有40國上網公布2023年溫室氣體排放清冊。我國雖非締約方，但主動接軌國際，自2015年起每年依據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）「國家溫室氣體清冊指南」編撰發布清冊報告，我國清冊報告數據亦為德國波茲坦氣候衝擊研究所（PIK）等國際機構納入。

環境部表示，就歷年溫室氣體排放趨勢，我國自2007年達高峰後整體呈下降趨勢，期間2021年因疫情趨緩、經濟復甦呈現單一年上升，2022年及2023年排放量則再度呈現穩定下降趨勢；若就2023年排放溫室氣體別分析，占比最高為二氧化碳（占95.86%），其次是甲烷（占1.60%）及氧化亞氮（1.31%）；另從清冊部門別的統計數據顯示，我國溫室氣體排放以燃料燃燒排放CO2占總溫室氣體的90%。

另就二氧化碳排放密集度分析，2023年為0.01140kgCO2/元，相較2022年減少約4.14%，相較基準年減少44.62%，反映我國能源效率逐年改善的趨勢。

若與全球溫室氣體排放趨勢相比，根據歐盟委員會聯合研究中心（JRC）全球大氣研究排放資料庫資料，2023年全球溫室氣體排放量達530億公噸CO₂e，較2022年增加1.9%，再創歷史新高，而我國2023年溫室氣體排放量穩定下降，二氧化碳排放密集度與人均排放同步改善，更加反映我國近年減碳努力，與經濟成長脫鉤趨勢日益明顯。

環境部補充，排放清冊係作為檢視國家減量目標達成情形的依據，我國將於2026年邁入第三期階段管制目標，行政院已於今年5月6日核定「第三期溫室氣體階段管制目標（2026-2030年）」，後續六大部門主政部會將依氣候法規定，於6個月內訂修部門減量行動方案，再由各地方政府於8個月內訂修減量執行方案。

環境部表示，前述階段目標、各方案草案、公聽座談會資訊均將統一公開於氣候資訊公開平台，各界得於法定期間內上網表達書面意見或線上報名參與會議，俾將各方意見納入方案訂修及核定參考，全民共同推動溫室氣體減量。