文化科技閃耀國際！台灣團隊 ARTOGO 榮獲 2025 Digital Twin Award 虛擬展冠軍！

台灣數位導覽平台 ARTOGO 榮獲全球 Digital Twin Award 虛擬展冠軍 圖／ARTOGO 藝途科技

台灣數位導覽平台 ARTOGO 榮獲全球 Digital Twin Award 虛擬展冠軍 圖／ARTOGO 藝途科技

在場域數位化領域中備受關注的「2025 Digital Twin Award」（數位雙生大獎）近日揭曉得獎名單，其中，來自台灣的數位導覽平台 ARTOGO 憑藉卓越的創意和出色的技術實力，在全球眾多競爭者中脫穎而出，奪得「最佳虛擬展覽獎」，成為本屆唯一獲選的亞洲團隊。這項殊榮不僅讓 ARTOGO 在國際舞台上發光發熱，更象徵著台灣在數位文化內容創新領域所展現的實力與潛力。

重定義數位展覽想像，亞洲唯一獲獎的台灣團隊

ARTOGO 虛擬展間 圖／ARTOGO 藝途科技

Digital Twin Award 是全球頂尖 3D 掃描與虛擬實境技術領導品牌 Matterport 所主辦的年度盛事，旨在表彰數位雙生技術在創新應用上的傑出表現。今年的競賽吸引了來自全球各大洲的頂尖團隊，提交了數量創新高的精彩作品，參賽作品橫跨藝術、建築、教育、製造等多個領域，競爭激烈，展現了全球數位雙生技術應用的蓬勃發展與多元創新。

ARTOGO 護得評審團的高度肯定。評審指出：「ARTOGO 證明了，打造出色的虛擬展覽，不必倚賴昂貴設備，而是靠對內容的掌握與對使用者體驗的用心，他們實現了專業等級的沉浸式體驗，重新定義了大眾對數位展覽的期待。」

運用科技點燃文化，開創沈浸式導覽體驗

超過五百萬觀看人次的沈浸式導覽體驗 圖／ARTOGO 藝途科技

自 2021 年成立以來，ARTOGO 已迅速成長為亞洲最具規模的數位導覽串流平台，利用 Matterport 先進的 3D 技術，推出超過 500 場線上虛擬導覽，累積觀看次數超過五百萬人次。ARTOGO 不僅致力提供豐富且優質的藝文內容，更積極開發獨特的沉浸式體驗，並與臺灣及亞洲地區眾多重要博物館、美術館、畫廊和歷史古蹟深度合作，如臺灣國定古蹟東海路思義教堂、臺南市美術館、西門紅樓、剝皮寮歷史街區等，共同推動藝文領域的數位轉型。

ARTOGO 的核心競爭力，在於對內容深度的掌握與使用者體驗的重視。他們不僅將展覽數位化，更進一步開發具有動線導覽的敘事結構，並結合互動設計，創造出具有臨場感與參與感的文化體驗，讓虛擬展覽不只是替代，而是一種能補足實體限制、擴大文化觸及的新型態展示方式。

此次獲獎不僅展現 ARTOGO 在數位雙生技術應用上的領先地位，更進一步提升了台灣及亞洲地區在全球數位創新領域的能見度與影響力。未來，ARTOGO 將持續深化創新與跨界合作，拓展更多主題多元、內容深入的虛擬導覽體驗，並朝著文化永續與數位共融的方向前進，讓藝術與文化不受地理與時間限制，走進更多人的日常生活。