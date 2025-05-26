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OKmart統一發票開出千萬大獎 店舖透露應是社區常客

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
OKmart新北市三芝三民門市本期開出1,000萬元特別獎發票。圖／OKmart提供
OKmart新北市三芝三民門市本期開出1,000萬元特別獎發票。圖／OKmart提供

OKmart本期開出千萬發票啦！114年3～4月本期中獎號碼出爐，OKmart這次也開出幸運獎號，位於新北市三芝三民門市開出1,000萬元特別獎發票，開出日期為4月1日。據了解，該位幸運兒當日消費300元，預估為社區常客，平日有喝咖啡習慣，這次就這麼順手中獎千萬。

除了發票有機會中大獎，OKmart更宣布，5月29日至6月18日期間，全台門市指定消費滿200元，即可參加「抽金條活動」，好運再加碼。

OKmart也提醒消費者，「從一張發票開始閃閃發亮」，別小看手中的發票，中獎者可能就是你。現在就趕快翻出3、4月發票對獎，看看幸運之神是不是已經來敲門。

發票 特別獎

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