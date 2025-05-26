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今起訂購6月23日台鐵車票為新票價 北花自強號漲至583元
台鐵票價6月23日調漲，票價平均調漲26.8％，而今天起，民眾訂購6月23日之後的車票都適用新票價，以自強號為例，台北至花蓮從440元漲至583元，台北至新左營從824元漲到975元。
台鐵根據立法院核准的鐵路運價率公式，以合理報酬率0.36%計算合理化票價，以區間車票價為例，調整後平均費率為每公里1.82元，相較於現行費率每公里1.46元，平均調幅約26.8%；台鐵董事會今年2月5日通過票價調漲案，平均調漲幅度26.8%。交通部費率委員會於2月21日審議通過。
台鐵4月7日召開記者會表示，票價漲幅費率採遞遠遞減計算，每公里約1.42元至3.39元，使用TPASS旅客完全不受影響，盼短程旅客不受影響、中程價格仍保有競爭力、長程遞遠遞減。
台鐵新票價於4月23日公告、4月23日開放官網查詢新票價、6月23日新票價實施，民眾5月26日起，購買6月23日以後的車票皆為新票價。以自強號為例，台北至花蓮從440元漲至583元，台北至新左營從824元漲到975元，其餘車種包含莒光號、區間車都有推出試算表（https://reurl.cc/2KOar9）。
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