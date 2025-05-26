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在全家花25元中1,000萬！中獎店舖及消費金額一次看

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家便利商店本期（114年3-4月）中獎發票，特獎200萬元開出2組，幸運得主僅花費40元購買Let’s Café，便將200萬大獎抱回家。全家／提供
全家便利商店本期（114年3-4月）中獎發票，特獎200萬元開出2組，幸運得主僅花費40元購買Let’s Café，便將200萬大獎抱回家。全家／提供

全家便利商店（5903）本期（114年3-4月）中獎發票，共有6位幸運兒抱回大獎，其中有3位消費者花費百元內就幸運中獎；開獎店舖遍及基隆、宜蘭、新北、嘉義、高雄、屏東等地「全家」。本期特別獎1,000萬元開出1組，獎落「全家」基隆萬金店，幸運兒僅花費25元購買沖泡湯品就抱走千萬獎金。

特獎200萬元開出2組，獎落於全家五結濱海店、高雄華山店，幸運得主最低僅花費40元、購買Let’s Café大杯經典美式，便將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有3位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於全家枋寮愛琴海店、土城冠廷店、嘉義祥鳳店，最低僅花費20元購買兩份報紙就幸運中獎，其餘中獎發票購買品項則包含罐裝咖啡等商品。

另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期「全家」共開出4組，分別位於台南大興店、斗南利台店、苗栗高鐵店及大雅矽品店；中獎發票購買品項包含「全家」健康志向健身G肉餐盒、烤蛋白餐盒、FamiCollection金萱二十七、桂花蜂蜜水及熟食區之貝比馬鈴薯等，幸運得主最低僅消費30元，就幸運抱走100萬大獎。

消費 全家便利商店

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