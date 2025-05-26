在全家花25元中1,000萬！中獎店舖及消費金額一次看

上廁所不僅是一般普通的生活行為，更是判斷身體健康的依據！胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉專發文提醒，上完廁所別急著沖馬桶，大小便是身體的「健康小卡」！身體的六種異狀都能靠它發現！

2025-05-26 14:23