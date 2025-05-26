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只在小七花50元就中1,000萬！1-2月發票還有5,000萬未領

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年3~4月統一發票開獎活動，開出3張千萬特別獎。 統一超／提供
7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年3~4月統一發票開獎活動，開出3張千萬特別獎。 統一超／提供

7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年3-4月統一發票開獎活動，開出3張千萬特別獎、4張2百萬特獎、6張雲端發票專屬獎1百萬，共有13名幸運兒，其中 1位超級幸運兒只花50元就中1,000萬，還有一位只花36元就中200萬。有使用OPENPOINT會員載具或到7-ELEVEN門市消費的消費者趕緊對獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領獎金，並存入指定支付工具最高再享10%回饋，便利好超值！

7-ELEVEN提醒，2025年1-2月期尚有超過14萬張、總計超過5千萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的民眾，在2025年7月7日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。

7-ELEVEN積極響應財政部雲端發票政策，透過OPENPOINT APP會員載具抽獎活動創造會員第二次中獎機會，消費者將發票存入「OPENPOINT APP發票日誌」，若發票幸運中獎，可將六獎200元、雲端獎800元與500元中獎發票於「行動隨時取-中獎發票專屬賣場」服務兌領專屬超值商品組合，包含CITY系列飲品、冷藏冷凍鮮食商品等、常溫食品等逾60種品項多元選擇，最殺組合直接放大獎金2.4倍。

財政部5月25日公布最新一期2025年3-4月統一發票中獎號碼，統一超商（2912）共有3位消費者獲得千萬特別獎、4位獲得2百萬特獎、6位獲得雲端發票專屬獎1百萬。

統一超商統計有3位消費者獲得千萬大獎，一人在新竹市東區的7-ELEVEN竹博門市花110元購買純喫茶無糖綠茶、純喫茶香橙綠茶；一人在高雄市鳳山區的7-ELEVEN大洋門市花50元購買飲品；一人在台北市中正區的7-ELEVEN統聯門市花180元購買民生用品、CITY CAFE。

還有4位獲得2百萬特獎！一人在台北市南港區的7-ELEVEN凱松門市花139元購買鮮食、零食；一人在彰化縣溪湖鎮的7-ELEVEN二溪門市花36元購買飲品；一人在新北市板橋區的7-ELEVEN維禮門市花39元購買飲品；一人在桃園市中壢區的7-ELEVEN大享門市花75元購買CITY TEA。

6位雲端發票專屬獎1百萬得主，一人在新北市淡水區的7-ELEVEN鑫鑫門市花45元購買飲品；一人在彰化縣彰化市的7-ELEVEN彰陽門市花108元購買鮮食、購物袋；一人在台北市中山區的7-ELEVEN國學門市花110元買飲品、鮮食；一人在新竹縣新埔鎮的7-ELEVEN埔嵩門市花39元買統一晨光GOLD高纖生土司；一人在桃園市龍潭區的7-ELEVEN禾臣門市花107元買飲品、零食、購物袋；一人在台南市仁德區的7-ELEVEN德發門市花147元買統一陽光無加糖高纖豆漿、鮮食。

雲端 統一超商

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