環境部114年度被凍結預算8.2億 除1案外均全數解凍

立法院今天處理114年度中央政府總預算決議有關環境部主管預算凍結報告案142案，除了1案在預告修正水泥業空汙排放標準後才可動支外，其餘預算凍結案均已解凍，解凍經費約8.2億。

環境部今年度預算凍結案，環境部本部業務費預算數4億9278萬元，但因在於政府經費支出逐年膨脹，相關業務執行結果未能達預期目標，因此被凍結數1億4783萬4000元

氣候變遷署業務費預算數1億3274萬1000元，凍結數3982萬2000元；資源循環署預算數4億6161萬6000元，凍結數1億3848萬5000元；化學物質管理署預算數8億2950萬7000元，凍結數2億4885萬2000元；環境管理署預算數2億3424萬3000元，凍結數7027萬3000元；國家環境研究院預算數2億4997萬9000元，凍結數7499萬4000元。

「空氣品質保護及噪音管制」預算數2億3770萬元，凍結數600萬元；「資源循環及廢棄物管理」項下「循環處理」，預算數3898萬5000元，凍結數200萬元。

而針對114年度環境部預算案第三目「綜合企畫及管制考核」項下「環境影響評估整合與管理」的業務費編列預算3759萬6000元，鑒於近期中火二期與高雄大林蒲七接兩項能源開發案，為釐清環評審查程序與品質，立委提案該項算減列500萬並凍結500萬。

立委陳昭姿對於近期環評限縮民眾參與一事再提出要求，認為在新冠疫情下許多部門的作業都有權宜作法，但現在疫情已經結束，如果繼續限縮公民參與是相當離譜的，要求環境部改回到2020年2月以前的民眾全程參與方式，假如同意便可直接解凍。

之後陳昭姿等委員提出附帶決議，要求環境部檢討目前公民參與的環評審查方式，包含不管公民團體代表或居民發言，開發單位應於會議回復提問，於會議記錄及環評書件也要書面回覆。

此外，受開發案影響的當地居民與環保團體，開發單位須重視其發言並予回應，以強化公民參與權益，即公民團體代表或居民，參加環評會議，環境部或地方環保局都不應不經協商將之安排到正式會議的會議室之外，除非官方宣稱的疫情期間之防範等特殊情形以外。

相關業務凍結案在環境部長彭啓明依照委員建議的方向來調整，陳昭姿同意該500萬予以動支。

彭啓明表示，假如預算沒解凍的話施政會有很多不確定性，目前已在進行環評總體檢，有些環評委員希望四接審查當下混亂的狀況能夠減少，因此希望能調整，而正反方坐在一起也會吵架，也因為環評是幾十年來的結果，公民參與的新方法還在整理當中，看能不能透過些網路工具來進行，感謝委員今日在預算解凍上的支持。

環境部今天審查的主管預算凍結案，除立委林淑芬所提凍結案，要求環境部預告修正水泥業空汙排放標準後才可動支外，其餘凍結案均已解凍。