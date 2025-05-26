快訊

別讓愛消失！代書：遺願沒有效力 確保遺產分配一定要立遺囑

女童稱「被摸下面」尿不出來…4歲男童被影射性侵 家長怒批荒唐要提告

蘋果AI慘翻車？YouTuber果粉主揭崩盤內幕 「恐會從神壇跌落」

小心連假胖 醫：節日增加體重僅一半能成功減去

中央社／ 台北26日電

端午連假多吃幾顆粽子，小心脂肪「黏」在身上。醫師指出，研究顯示，節日期間增加的體重，平均只有一半能成功減去，亦即身體都會多存脂肪，日積月累讓減重越來越難。

開業診所家醫科醫師魏士航透過新聞稿指出，曾有38歲科技新貴，平時工作忙碌，作息顛倒、3餐外食，有代謝症候群的問題，一次端午連假，天天吃粽子，熬夜追劇，假期結束前秤體重發現只胖了0.6公斤，以為可以安心，沒想到1週後抽血報告卻顯示空腹血糖超出理想值，肝指數（ALT）偏高，胰島素阻抗也明顯上升，體脂率比假期前高出近1%。

端午佳節將至，魏士航提醒，根據「新英格蘭醫學雜誌」刊登的1項研究，追蹤美國、德國與日本共2924名成年人1年的體重變化發現，在感恩節、復活節、日本黃金週與耶誕節等節慶過後，受試者的體重平均增加0.2%到0.6%不等。

研究指出，這些體重約有一半會被「保留」，可能會成為「假期脂肪」。長期堆積不僅影響體態，更可能造成胰島素阻抗、血糖波動，進而提高糖尿病與心血管疾病等代謝風險。

魏士航以自身門診觀察經驗指出，每年春節、端午、中秋和年底節慶後，除了體重明顯上升的患者，也有不少人體重幾乎沒變，卻發生肝指數升高、血糖失控、體脂增加。

「連假胖」其實可以預防，魏士航指出，根據「英國醫學期刊」（The BMJ）的另1項研究，只要在耶誕節前接受飲食行為衛教，包括鼓勵受試者量體重並記錄變化趨勢、提供體重管理建議、教育食物熱量對應所需活動量，受試者體重不增反減，相較對照組平均減少0.49 公斤。

「節日聚餐本來就是生活的一部分，重點不是禁止放縱，而是讓身體有穩定的基礎去承受這些彈性。」魏士航說，代謝問題不是短期造成的疾病，而是長期生活習慣的累積，與其等到出現異常才補救，不如從平常就養成健康飲食與穩定作息的習慣；只要平時有良好習慣，連假吃點應景美食也不用太擔心體重失控。

體重 連假 生活習慣

延伸閱讀

花生、豬肉原料成本增 台南粽子平均每顆價揚5至10元

端節連假 桃園大溪北橫永安漁港湧人潮 交管疏導路線出爐

一顆肉粽熱量可能高達400至600大卡 營養師提醒「粽」點

故宮迎端午展演活動齊發！「眾神降臨」沉浸展與故宮南院「江戶浮世之美」最受期待

相關新聞

環部公布最新溫室氣體排放清冊 2023年較基準年減4.64%

環境部今天公布「國家溫室氣體排放清冊（2025年版）」，統計結果顯示，我國2023年總溫室氣體排放量為278.63百萬公...

OKmart統一發票開出千萬大獎 店舖透露應是社區常客

OKmart本期開出千萬發票啦！114年3～4月本期中獎號碼出爐，OKmart這次也開出幸運獎號，位於新北市三芝三民門市...

先別急著沖馬桶！ 醫曝身體「六警訊」全靠它判斷

上廁所不僅是一般普通的生活行為，更是判斷身體健康的依據！胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉專發文提醒，上完廁所別急著沖馬桶，大小便是身體的「健康小卡」！身體的六種異狀都能靠它發現！

今起訂購6月23日台鐵車票為新票價 北花自強號漲至583元

台鐵票價6月23日調漲，票價平均調漲26.8％，而今天起，民眾訂購6月23日之後的車票都適用新票價，以自強號為例，台北至...

只在小七花50元就中1,000萬！1-2月發票還有5,000萬未領

7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年3-4月統一發票開獎活動，開出3張千萬特別獎、4張2百萬特獎、6張雲端發票專...

環境部114年度被凍結預算8.2億 除1案外均全數解凍

立法院今天處理114年度中央政府總預算決議有關環境部主管預算凍結報告案142案，除了1案在預告修正水泥業空汙排放標準後才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。