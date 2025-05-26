小心連假胖 醫：節日增加體重僅一半能成功減去

端午連假多吃幾顆粽子，小心脂肪「黏」在身上。醫師指出，研究顯示，節日期間增加的體重，平均只有一半能成功減去，亦即身體都會多存脂肪，日積月累讓減重越來越難。

開業診所家醫科醫師魏士航透過新聞稿指出，曾有38歲科技新貴，平時工作忙碌，作息顛倒、3餐外食，有代謝症候群的問題，一次端午連假，天天吃粽子，熬夜追劇，假期結束前秤體重發現只胖了0.6公斤，以為可以安心，沒想到1週後抽血報告卻顯示空腹血糖超出理想值，肝指數（ALT）偏高，胰島素阻抗也明顯上升，體脂率比假期前高出近1%。

端午佳節將至，魏士航提醒，根據「新英格蘭醫學雜誌」刊登的1項研究，追蹤美國、德國與日本共2924名成年人1年的體重變化發現，在感恩節、復活節、日本黃金週與耶誕節等節慶過後，受試者的體重平均增加0.2%到0.6%不等。

研究指出，這些體重約有一半會被「保留」，可能會成為「假期脂肪」。長期堆積不僅影響體態，更可能造成胰島素阻抗、血糖波動，進而提高糖尿病與心血管疾病等代謝風險。

魏士航以自身門診觀察經驗指出，每年春節、端午、中秋和年底節慶後，除了體重明顯上升的患者，也有不少人體重幾乎沒變，卻發生肝指數升高、血糖失控、體脂增加。

「連假胖」其實可以預防，魏士航指出，根據「英國醫學期刊」（The BMJ）的另1項研究，只要在耶誕節前接受飲食行為衛教，包括鼓勵受試者量體重並記錄變化趨勢、提供體重管理建議、教育食物熱量對應所需活動量，受試者體重不增反減，相較對照組平均減少0.49 公斤。

「節日聚餐本來就是生活的一部分，重點不是禁止放縱，而是讓身體有穩定的基礎去承受這些彈性。」魏士航說，代謝問題不是短期造成的疾病，而是長期生活習慣的累積，與其等到出現異常才補救，不如從平常就養成健康飲食與穩定作息的習慣；只要平時有良好習慣，連假吃點應景美食也不用太擔心體重失控。