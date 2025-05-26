快訊

中國犯台最佳時機是「颱風前上班日下午」！ 陸雜誌揭「不戰而勝」劇本

慢性發炎讓身體整組壞了了！7種激推抗發炎食物 這款夏天吃正是時候

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「無須擔憂」：能賺豐厚財富

聽新聞
0:00 / 0:00

統一發票開獎 超商雙雄產出4位千萬幸運兒

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年3~4月統一發票開獎活動，開出3張千萬特別獎。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年3~4月統一發票開獎活動，開出3張千萬特別獎。圖／7-ELEVEN提供

統一發票開獎，7-ELEVEN開出3張千萬特別獎、4張2百萬特獎、6張雲端發票專屬獎1百萬，共有13名幸運兒，其中1位超級幸運兒只花50元就中1000萬，還有一位只花36元就中200萬。

7-ELEVEN表示，此次三位千萬幸運兒，一人在新竹市東區的7-ELEVEN竹博門市花110元購買純喫茶無糖綠茶、純喫茶香橙綠茶；一人在高雄市鳳山區的7-ELEVEN大洋門市花50元購買飲品；一人在台北市中正區的7-ELEVEN統聯門市花180元購買民生用品、CITY CAFE。

全家則共有6位幸運兒抱回大獎，其中有3位消費者花費百元內就幸運中獎；開獎店舖遍及基隆、宜蘭、新北、嘉義、高雄、屏東等地「全家」，本期特別獎1000萬元開出1組，獎落「全家」基隆萬金店，幸運兒僅花費25元購買沖泡湯品就抱走千萬獎金。

特獎200萬元開出2組，獎落於「全家」五結濱海店、高雄華山店，幸運得主最低僅花費40元、購買Let's Café大杯經典美式，便將200萬大獎抱回家。

統一發票 特別獎

延伸閱讀

花25元中千萬超幸運！全家統一發票大獎清單一次看

是你嗎？7-ELEVEN統一發票大獎幸運兒花50元就中千萬

統一發票開獎 幸運兒萊爾富花39元就中千萬

影／基隆「愛嶼搖滾」連2天三場地吶喊 累計逾16萬人次

相關新聞

周四雷雨炸全台「低溫下探20度」端午連假降雨情況曝

受東北季風、華南雲雨區東移影響，今天北台灣、中南部山區水氣偏多，中央氣象署預報員陳姵安表示，周三下午起西半部轉為局部短暫...

74年前5月驚現13度低溫！氣象署曝原因 估周五也涼爽

台北測站今上午8時27分出現17.3度低溫，陽明山更只有14.7度，成為2011年以後，14年來5月新低溫。中央氣象署指...

新冠、流感怎區分？醫：都會肌肉痠痛 新冠有一症狀不同

最近新冠疫情升溫，疾管署發言人羅一鈞指出，單周病例恐上看10萬人次，感染科與診所病患激增，甚至有全家都感染新冠來報到的情...

端午連假國道客運售4.2萬張票 預估壅塞路線時段1次看

端午連假（5月30日至6月1日）將至，各國道業者籌措運能，總計提供2.8萬班次及98萬座位數，並從4月30日起販售預售票...

是你嗎？7-ELEVEN統一發票大獎幸運兒花50元就中千萬

週一開工來對獎！7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年3～4月統一發票開獎活動，共開出3張千萬特別獎、4張2百萬特...

新冠疫情升溫！症狀與流感類似 台中衛生局兩點建議

新冠疫情近日擴大，5月以來全台就診數量上升3倍，本周北、中、南的就診數量都增加90%以上。台中門診醫師指出，近期呼吸道患...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。