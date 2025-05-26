統一發票開獎 超商雙雄產出4位千萬幸運兒

統一發票開獎，7-ELEVEN開出3張千萬特別獎、4張2百萬特獎、6張雲端發票專屬獎1百萬，共有13名幸運兒，其中1位超級幸運兒只花50元就中1000萬，還有一位只花36元就中200萬。

7-ELEVEN表示，此次三位千萬幸運兒，一人在新竹市東區的7-ELEVEN竹博門市花110元購買純喫茶無糖綠茶、純喫茶香橙綠茶；一人在高雄市鳳山區的7-ELEVEN大洋門市花50元購買飲品；一人在台北市中正區的7-ELEVEN統聯門市花180元購買民生用品、CITY CAFE。

全家則共有6位幸運兒抱回大獎，其中有3位消費者花費百元內就幸運中獎；開獎店舖遍及基隆、宜蘭、新北、嘉義、高雄、屏東等地「全家」，本期特別獎1000萬元開出1組，獎落「全家」基隆萬金店，幸運兒僅花費25元購買沖泡湯品就抱走千萬獎金。

特獎200萬元開出2組，獎落於「全家」五結濱海店、高雄華山店，幸運得主最低僅花費40元、購買Let's Café大杯經典美式，便將200萬大獎抱回家。