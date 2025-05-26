是你嗎？全家發票開出千萬特別獎 獎落「這縣市」
全家（5903）公告3-4月中獎發票，共有六位幸運兒抱回大獎，其中有三位消費者花費百元內就幸運中獎；開獎店舖遍及基隆、宜蘭、新北、嘉義、高雄、屏東等地「全家」。本期特別獎1,000萬元開出一組，獎落「全家」基隆萬金店，幸運兒僅花費25元購買沖泡湯品就抱走千萬獎金。
特獎200萬元開出兩組，獎落於「全家」五結濱海店、高雄華山店，幸運得主最低僅花費40元、購買Let's Café大杯經典美式，便將200萬大獎抱回家。
頭獎20萬元則有三位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於「全家」枋寮愛琴海店、土城冠廷店、嘉義祥鳳店，最低僅花費20元購買兩份報紙就幸運中獎，其餘中獎發票購買品項則包含罐裝咖啡等商品。
另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期「全家」共開出四組，分別位於台南大興店、斗南利台店、苗栗高鐵店及大雅矽品店；中獎發票購買品項包含「全家」健康志向健身G肉餐盒、烤蛋白餐盒、FamiCollection金萱二十七、桂花蜂蜜水及熟食區之貝比馬鈴薯等，幸運得主最低僅消費30元，就幸運抱走100萬大獎。
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