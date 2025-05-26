快訊

中國犯台最佳時機是「颱風前上班日下午」！ 陸雜誌揭「不戰而勝」劇本

慢性發炎讓身體整組壞了了！7種激推抗發炎食物 這款夏天吃正是時候

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「無須擔憂」：能賺豐厚財富

7-ELEVEN 統一發票開獎 幸運兒只花50元就抱走千萬大獎

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年3~4月統一發票開獎活動，開出三張千萬特別獎、四張2百萬特獎、六張雲端發票專屬獎1百萬，共有13名幸運兒，其中 一位超級幸運兒只花50元就中1,000萬，還有一位只花36元就中200萬。

統一超商統計有三位消費者獲得千萬大獎！一人在新竹市東區的7-ELEVEN竹博門市花110元購買純喫茶無糖綠茶、純喫茶香橙綠茶；一人在高雄市鳳山區的7-ELEVEN大洋門市花50元購買飲品；一人在台北市中正區的7-ELEVEN統聯門市花180元購買民生用品、CITY CAFE。

還有四位獲得2百萬特獎！一人在台北市南港區的7-ELEVEN凱松門市花139元購買鮮食、零食；一人在彰化縣溪湖鎮的7-ELEVEN二溪門市花36元購買飲品；一人在新北市板橋區的7-ELEVEN維禮門市花39元購買飲品；一人在桃園市中壢區的7-ELEVEN大享門市花75元購買CITY TEA。

六位雲端發票專屬獎1百萬得主！一人在新北市淡水區的7-ELEVEN鑫鑫門市花45元購買飲品；一人在彰化縣彰化市的7-ELEVEN彰陽門市花108元購買鮮食、購物袋；一人在台北市中山區的7-ELEVEN國學門市花110元買飲品、鮮食；一人在新竹縣新埔鎮的7-ELEVEN埔嵩門市花39元買統一晨光GOLD高纖生土司；一人在桃園市龍潭區的7-ELEVEN禾臣門市花107元買飲品、零食、購物袋；一人在台南市仁德區的7-ELEVEN德發門市花147元買統一陽光無加糖高纖豆漿、鮮食。

7-ELEVEN表示，有使用OPENPOINT會員載具或到7-ELEVEN門市消費的消費者趕緊對獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領獎金，並存入指定支付工具最高再享10%回饋，便利好超值。

7-ELEVEN提醒，2025年1~2月期尚有超過14萬張、總計超過5千萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的民眾，在2025年7月7日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。

7-ELEVEN積極響應財政部雲端發票政策，透過OPENPOINT APP會員載具抽獎活動創造會員第二次中獎機會，消費者將發票存入「OPENPOINT APP發票日誌」，若發票幸運中獎，可將六獎200元、雲端獎800元與500元中獎發票於「行動隨時取-中獎發票專屬賣場」服務兌領專屬超值商品組合，包含CITY系列飲品、冷藏冷凍鮮食商品等、常溫食品等逾60種品項多元選擇，最殺組合直接放大獎金2.4倍！

雲端 OPENPOINT

延伸閱讀

花25元中千萬超幸運！全家統一發票大獎清單一次看

是你嗎？7-ELEVEN統一發票大獎幸運兒花50元就中千萬

統一發票開獎 幸運兒萊爾富花39元就中千萬

7-ELEVEN「史努比香包」這日開搶！甘願剁手手 端午限定「露牙史努比+艾草香」鐵粉必收藏

相關新聞

周四雷雨炸全台「低溫下探20度」端午連假降雨情況曝

受東北季風、華南雲雨區東移影響，今天北台灣、中南部山區水氣偏多，中央氣象署預報員陳姵安表示，周三下午起西半部轉為局部短暫...

74年前5月驚現13度低溫！氣象署曝原因 估周五也涼爽

台北測站今上午8時27分出現17.3度低溫，陽明山更只有14.7度，成為2011年以後，14年來5月新低溫。中央氣象署指...

新冠、流感怎區分？醫：都會肌肉痠痛 新冠有一症狀不同

最近新冠疫情升溫，疾管署發言人羅一鈞指出，單周病例恐上看10萬人次，感染科與診所病患激增，甚至有全家都感染新冠來報到的情...

端午連假國道客運售4.2萬張票 預估壅塞路線時段1次看

端午連假（5月30日至6月1日）將至，各國道業者籌措運能，總計提供2.8萬班次及98萬座位數，並從4月30日起販售預售票...

是你嗎？7-ELEVEN統一發票大獎幸運兒花50元就中千萬

週一開工來對獎！7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年3～4月統一發票開獎活動，共開出3張千萬特別獎、4張2百萬特...

新冠疫情升溫！症狀與流感類似 台中衛生局兩點建議

新冠疫情近日擴大，5月以來全台就診數量上升3倍，本周北、中、南的就診數量都增加90%以上。台中門診醫師指出，近期呼吸道患...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。