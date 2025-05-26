勿上市新的致癌物 應禁止加味、加熱菸

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「政府應該禁止加味菸品、增加吸菸警示圖示至85%與建立查緝平台，減少青年菸害！」董氏基金會、國教盟與台灣醫界菸害防制聯盟等民團於31日的「世界無菸日」前，呼籲政府擴大菸害防制，他們說：「沒有菸害防制，就沒有健康台灣」。上市加熱菸是上市新的致癌物，只會延續菸品的致癌危害。

國教盟理事長王瀚陽強調，台灣正面臨菸商對民代施壓、盼通過加熱菸的狀況；董氏基金會菸害防制中心主任林清麗進一步呼籲，政府應儘快落實上述減害措施。

堤防菸商魅惑行銷

董氏基金會、國教盟與台灣醫界菸害防制聯盟等團體組成的「台灣拒菸聯盟」，先以行動劇模擬菸商對青年的誘惑手法，包括魅惑行銷、造成假象的設計與添加風味，扮演菸商的演員邪笑表示，加熱菸全球年輕人愛，還有香味、可當成裝飾（胖胖瓶、奶茶西瓜瓶等設計），但相關誘惑都被扮演高中生與大學生的演員反駁。

「台灣菸害防治仍不及格！」董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，WHO提出七大有效的菸害防制策略，其中影響年輕人最深的有三個：「禁止加味菸品」、「規範產品設計並採素面包裝」、「禁止網路行銷」。對照台灣現況，此3項政策，1項零分、2項不及格，政府應該立即補救。

不能賣加味加熱煙

台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然醫師指出，當前10大死因皆與菸品有關，癌症患者3分之1與菸品有關，「沒有菸害防制，就沒有健康台灣」。上市加熱菸是上市新的致癌物，只會延續菸品的致癌危害。他強調，加熱菸仍然含有尼古丁，不但造成成癮，焦慮、憂鬱等心理問題，尼古丁更是心血管疾病的元兇。

因此，台灣拒菸聯盟呼籲政府：立即公告「除菸草原味外，禁止使用任何天然或人工調製的口味或風味添加物」，加味的加熱菸不能上市，也不能讓違法的加熱菸品「IQ*S」在台上市；菸品容器包裝的警示圖文面積應該提高至85%，不能讓設計掩蓋警示。

建立查緝平台

同時應立即建立「衛生福利部新興菸品查緝平臺」，主動監控並落實禁止新興菸品透過網路行銷滲透青少年生活圈。林清麗強調，衛福部至今尚未落實禁止加味菸品，台灣警示圖文面積僅50%，全球倒數第16名，政府修法草案僅要求平台提供自控報告卻無罰則，根本無法真正禁絕網路行銷。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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