影／不滿環評會議遭限縮參與 環團擬訴立院續凍結預算
日前環境部舉辦的環評會議因民眾無法進入會場旁聽席而爆發衝突，立法院社福及衛環委員會今天處理114年度中央政府總預算決議有關環境部主管預算凍結報告案，邀請環境部部長彭啟明列席備答詢，環保團體赴立院外抗議環境部限縮公民參與環評會議的權利，指控環境部舉辦的環評會議限縮公民參與，民眾報名參加會議卻無法進入會場旁聽席，被要求於隔壁會議室內觀看直播，並且在進入會場後只有3分鐘的發言時間，更離譜的是，發言後必須立即離開，無法聽取委員與開發單位的詢答，更無法提出異議，環團要求環境部應承諾回到過去，讓公民全程參與的作法，否則將請立委拒絕解凍今年度環境部遭凍結經費。
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