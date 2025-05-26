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端午吃粽葉子、綁繩別亂丟！環保局警告分錯類「最高罰6千」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為端午節粽子示意圖。圖／AI生成
圖為端午節粽子示意圖。圖／AI生成

本週六（31日）是端午節，有三天連假，民眾紛紛規劃出遊行程、採買粽子應景。然而節慶美食過後，剩餘的粽葉、果皮等廢棄物該如何正確處理，也成了不少人關心的話題。環保局特別提醒，應景食品的包裝與剩餘物品應確實分類處理，否則可能因違規遭罰。

彰化縣環保局指出，端午連假期間部分鄉鎮將暫停垃圾清運，民眾應提前或延後清運垃圾，若遇非收運時段，垃圾與廚餘務必妥善打包密封，暫時貯存於家中妥適處所，切勿任意堆置於門前、騎樓或空地上，以免被野狗、老鼠翻找，造成環境髒亂與蚊蟲孳生。

在垃圾分類方面，環保局強調，粽葉與綁繩雖為天然材質，但屬於不易分解的長纖維植物，應歸類為一般垃圾，不得投入廚餘回收桶，以免造成堆肥設備損壞。吃剩的粽子則屬於廚餘，與芒果、荔枝、桃子、李子等水果的果皮與果核一同分類為廚餘。若家中懸掛了艾草、菖蒲，或立蛋後煮來吃完的蛋殼，也都可視為廚餘一併處理。

環保局也提醒，依據《廢棄物清理法》第12條與第50條規定，未依規定分類排出垃圾者，可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。民眾應落實垃圾分類與妥善儲存，避免受罰，也為環保盡一份心力。

粽子 端午節

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