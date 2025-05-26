快訊

中國犯台最佳時機是「颱風前上班日下午」！ 陸雜誌揭「不戰而勝」劇本

慢性發炎讓身體整組壞了了！7種激推抗發炎食物 這款夏天吃正是時候

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「無須擔憂」：能賺豐厚財富

聽新聞
0:00 / 0:00

周四雷雨炸全台「低溫下探20度」端午連假降雨情況曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周三下午起西半部轉為局部短暫陣雨或雷雨，且愈晚雨勢愈強，周四鋒面通過台灣，全台易有雷雨或陣雨，連帶溫度也會受影響，周五清晨低溫與今天類似，低溫下探20度。聯合報系資料照
周三下午起西半部轉為局部短暫陣雨或雷雨，且愈晚雨勢愈強，周四鋒面通過台灣，全台易有雷雨或陣雨，連帶溫度也會受影響，周五清晨低溫與今天類似，低溫下探20度。聯合報系資料照

東北季風、華南雲雨區東移影響，今天北台灣、中南部山區水氣偏多，中央氣象署預報員陳姵安表示，周三下午起西半部轉為局部短暫陣雨或雷雨，且愈晚雨勢愈強，周四鋒面通過台灣，全台易有雷雨或陣雨，連帶溫度也會受影響，周五清晨低溫與今天類似，低溫下探20度。

陳姵安說，今天受到東北季風、華南雲雨區東移影響，北台灣、中南部山區水氣偏多，且有局部較大雨勢，其他地區也有零星或局部降雨。

明（27日）東北季風季風減弱，環境風場轉偏東風，迎風面的東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，大台北因些許水氣殘留有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後西南區、南部山區有午後雷陣雨？

周三（28日）上半天整體雲量偏多，北部有零星短暫陣雨，下午鋒面開始接近，西半部轉為局部短暫陣雨或雷雨，晚上有局部較大雨勢，愈晚雨勢會愈強。

周四（29日）鋒面通過台灣，全台易有雷雨或陣雨，尤其西半部、宜花易有短延時強降雨，西半部有大雨或局部豪雨發生機率。

陳姵安提及，鋒面通過後，又有短暫東北季風局部影響，並持續影響到周五（30日），屆時鋒面移動到巴士海峽，南部、東南部、中部山區有雷雨，其他地區水氣愈來愈少，天氣轉為多雲。

周六（31日）東北季風減弱，水氣偏少，這樣的狀況會持續到周日（6月1日），但花東、恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後山區有局部短暫陣雨的天氣型態。

陳姵安表示，端午連假首日，中南部水氣多，但愈晚水氣愈少，連假第2、3天雨量逐日減少，但雲量偏多，午後山區仍有雷陣雨，提醒前往山區、戶外活動的民眾需多留意。

溫度部分，陳姵安指出，今天這波東北季風將延續到明天清晨，明天白天過後會有回溫的感受，但周三鋒面接近、周四鋒面通過，加上短暫東北季風局部影響，各地天氣在周四鋒面通過後會陸續下降，周五清晨低溫情況會與今天類似，預估低溫下探20度。

未來1周氣溫部分，周二北部19至29度，中部21至31度，南部23至32度，東北部20至27度，東部22至28度，東南部23至30度。

周三北部23至28度，中部24至32度，南部25至33度，東北部23至27度，東部24至28度，東南部25至30度。

周四受鋒面影響，天氣開始不穩定，氣溫也連帶受到影響，北部20至24度，中部21至26度，南部24至28度，東北部22至24度，東部23至27度，東南部24至28度。

周五鋒面移動到巴士海峽，天氣依舊不穩定，北部溫度20至27度，中部20至28度，南部23至29度，東北部21至25度，東部22至26度，東南部23至29度。

周六、周日溫度逐日回升，北部22至32度，中部22至33度，南部24至32度，東北部21至29度，東部23至28度，東南部23至29度。

雷雨 鋒面 東北季風

延伸閱讀

74年前5月驚現13度低溫！氣象署曝原因 估周五也涼爽

明3地濕冷「低溫20度」 周四天氣最差恐有短延時豪大雨

下到深夜！7縣市注意留意局部大雨 1縣市發布豪雨特報

屏東山區大雨溪水暴漲「9人一度受困河床」 消防急救援平安脫險

相關新聞

周四雷雨炸全台「低溫下探20度」端午連假降雨情況曝

受東北季風、華南雲雨區東移影響，今天北台灣、中南部山區水氣偏多，中央氣象署預報員陳姵安表示，周三下午起西半部轉為局部短暫...

74年前5月驚現13度低溫！氣象署曝原因 估周五也涼爽

台北測站今上午8時27分出現17.3度低溫，陽明山更只有14.7度，成為2011年以後，14年來5月新低溫。中央氣象署指...

新冠、流感怎區分？醫：都會肌肉痠痛 新冠有一症狀不同

最近新冠疫情升溫，疾管署發言人羅一鈞指出，單周病例恐上看10萬人次，感染科與診所病患激增，甚至有全家都感染新冠來報到的情...

端午連假國道客運售4.2萬張票 預估壅塞路線時段1次看

端午連假（5月30日至6月1日）將至，各國道業者籌措運能，總計提供2.8萬班次及98萬座位數，並從4月30日起販售預售票...

是你嗎？7-ELEVEN統一發票大獎幸運兒花50元就中千萬

週一開工來對獎！7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年3～4月統一發票開獎活動，共開出3張千萬特別獎、4張2百萬特...

新冠疫情升溫！症狀與流感類似 台中衛生局兩點建議

新冠疫情近日擴大，5月以來全台就診數量上升3倍，本周北、中、南的就診數量都增加90%以上。台中門診醫師指出，近期呼吸道患...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。