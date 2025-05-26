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新冠、流感怎區分？醫：都會肌肉痠痛 新冠有一症狀不同

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
近期新冠肺炎病例增加。圖為醫院排隊等待領藥民眾。本報資料照片
近期新冠肺炎病例增加。圖為醫院排隊等待領藥民眾。本報資料照片

最近新冠疫情升溫，疾管署發言人羅一鈞指出，單周病例恐上看10萬人次，感染科與診所病患激增，甚至有全家都感染新冠來報到的情形。有關新冠常見症狀、疫情走勢與疫苗接種、與流感症狀區分，以下整理相關資訊一次看。

●這波新冠症狀有什麼特徵？如何與流感區分？

新光醫院感染科主治醫師黃建賢說，此波新冠疫情上升快速有三大原因，首先，此波新冠疫情流行株為NB.1.8.1，其有較強免疫逃脫特性，傳播力高於其他變異株；其次，國人去年施打新冠疫苗接種率偏低，許多人體內沒有抗體，即便施打疫苗，也因病毒株持續突變，接種疫苗後效果不佳；第三，新冠病毒不斷突變，傳染力增強，感染症狀又與流感相似，民眾容易忽略，造成疫情爆發。

黃建賢說，此波新冠病毒感染症狀，雖然與流感相似，但仍有不同，兩者相似之處，包括喉嚨痛、咳嗽、發燒、流鼻水、疲倦等，不同之處為流感常有肌肉痠痛，感染新冠病毒則是喉嚨異常疼痛。但當感染新冠症狀輕微時，並不會出現發燒症狀，讓民眾更難察覺。

由於新冠病毒感染症狀與流感相似，黃建賢指出，因兩種病毒感染都會引發重症，治療方式也不相同，進行診斷時，最好還是以快篩診斷是那一種感染，針對不同的病毒，給予不同的藥物治療，降低重症機會。

新冠疫情爆發期間，民眾外出到人潮擁擠場所，仍須戴口罩、勤洗手，若有新冠肺炎疑似症狀時，可以先自行快篩，若確定感染應盡速就醫。

●國內疫情最新狀況如何

衛福部疾管署統計，5月11日至17日國內新冠肺炎門急診就診達1萬9097人次，較前一周1萬149人次增加88.2%，連續6周上升。疾管署預估，此波疫情於6月中下旬達到高峰，屆時單周就診人次，恐上看或衝破10萬人，且一路延續到7月底。

雖然低於去年同期的2萬3778人次，但已為今年新高。5月12日至19日新增93例新冠併發重症本土病例及4例死亡病例；今年新冠併發重症本土病例累計330例，其中47例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例9成以上未接種JN.1疫苗。

●為什麼這波疫情這麼猛？

羅一鈞分析，此波疫情與Omicron病毒變異株轉換有關。6周前國內以Omicron的XEC變異株為主，過去5周則是XDV系列的NB.1.8.1，因其有較強免疫逃脫特性，傳播力高於其他變異株，使疫情快速上升。另外，去年疫情高峰至今已快一年，當時自然感染產生免疫保護力的民眾，現在已降低得，因此造成新一波感染。

●主流株發生轉換，疫苗、藥物還有效嗎？

疾管署表示，XDV為重組病毒株，大致跟JN.1接近，雖有免疫逃脫增加現象，但接種根據JN.1病毒株製作的新冠疫苗還是能提供有效保護力，抗病毒藥物也仍然有效。

疾管署公費提供滿6個月以上最新JN.1新冠疫苗，已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者等3類高風險對象，可再接種第2劑。上周統計，公費疫苗庫存有314.4萬劑，因應近日民眾接種意願大幅提升，將依接種狀況，適時機動增配。

3類高風險對象包括：65歲以上長者、55至64歲原住民、年齡滿6個月以上且有免疫不全或免疫力低下患者。

●疫苗接種、快篩試劑購買資訊哪裡查？

針對家用快篩試劑，衛福部食藥署已請廠商增加產量，並協調4大超商、連鎖藥局、社區藥局等通路陸續鋪貨，各縣市已於上周盤點轄內快篩相關販售或提供資訊，公布於衛生局網頁並持續更新。

疾管署「新冠最新防疫專區」彙整家用快篩試劑販售藥局清冊，提供醫用快篩醫療院所名單連結，以及疫苗接種院所、抗病毒藥劑配置存放點、快篩陽性怎麼辦等資訊，民眾可查詢。

新冠最新防疫專區

https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/kVk7_6s4M5aVPmrKFUQCjQ

疾管署已開放65歲以上長者、55至64歲原住民、年齡滿6個月以上且有免疫不全或免疫力低下患者等三類對象，接種第二劑新冠JN.1疫苗，與前一劑新冠疫苗接種間隔達半年可以接種第二劑。圖／疾管署提供
疾管署已開放65歲以上長者、55至64歲原住民、年齡滿6個月以上且有免疫不全或免疫力低下患者等三類對象，接種第二劑新冠JN.1疫苗，與前一劑新冠疫苗接種間隔達半年可以接種第二劑。圖／疾管署提供

病毒 疫情 新冠疫苗

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