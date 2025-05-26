先別急著沖馬桶！ 醫曝身體「六警訊」全靠它判斷

上廁所不僅是一般普通的生活行為，更是判斷身體健康的依據！胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉專發文提醒，上完廁所別急著沖馬桶，大小便是身體的「健康小卡」！身體的六種異狀都能靠它發現！

黃軒指出一般人常把「上廁所」當成私密又平凡的小事，其實這些日常大小便訊號，就像一台免費的健康監視器！只要留意，就能及早發現身體的異狀，一起來看看吧！

一、你的「生理時鐘」準時嗎？

黃軒指出正常多數健康成年人每天會排便 1到2 次，時間大概落在早晨起床後或早餐後。此外「固定的時間」也很重要，黃軒表示腸道習慣穩定，代表腸蠕動與飲食作息協調，如果時間或次數忽然大亂，可能是腸胃出狀況。

二、你的「卡住」不是小事

黃軒提醒，如果出現便秘，每周排便少於 3 次或排便得拚命用力、糞便乾硬，就算便秘。而長期便秘潛在著大腸癌、甲狀腺功能低下等疾病風險，提醒大家別只靠瀉藥，應先檢視飲水、纖維與運動量，或是進一步諮詢醫師。

三、你「太水」了，也要注意

如果一天跑好幾次廁所且大便成水狀或糊狀，就是腹瀉。黃軒指出這種情況食物中毒或腸胃炎最常見，但若持續超過一周，就要當心腸道發炎、肝膽問題甚至胰臟腫瘤。

四、晚上一直起來尿？

黃軒說明，夜尿定義是人入睡後需起床排尿超過 2到3 次，影響睡眠品質。特別是男性應該留意，前列腺肥大或泌尿道感染都可能導致夜尿，另外女性如有隨骨盆鬆弛症狀，也需至婦科檢查。

五、你的小便顏色像紅茶？

黃軒警告「肉眼可見的血尿」如尿液呈粉紅、紅色甚至帶血絲，都屬異常。最常見的原因是腎結石，但膀胱癌、腎癌、泌尿道腫瘤也會出現血尿，因此一旦出現血尿務必捉緊黃金就醫時間。

六、你的尿量太多、太少！

黃軒表示每日排尿總量正常約 1000至2000 毫升。極端的少尿甚至是無尿可能意味著慢性腎衰竭或脫水常見，而多尿可能是因為糖尿病、尿崩症或利尿劑使用，都可能把數字推高。

總而言之，多看大小便是為自己的健康超前部署，黃軒建議遵循三步驟：

記錄：一周至少觀察一次自己的便形、顏色、氣味與尿量。 調整：出現輕度變化，先檢討飲食、水分、運動與作息。 就醫：症狀明顯或持續超過兩周，盡快找醫師檢查。

提醒大家健康不只是看體重與血壓，還要記得觀察每天的大小便，他們才是最貼身、也最誠實的健康筆記本！