聽新聞
0:00 / 0:00
花生、豬肉原料成本增 台南粽子平均每顆價揚5至10元
本周六即將迎來端午節，粽子更是必備的應景食物，南市府法制處及衛生局近期針對粽子價格、原物料安全及供需情形進行稽查，有業者表示，今年因花生、豬肉等原料成本增加，粽子每顆調漲5元至10元，不過也有部分業者維持去年售價，主打薄利多銷。
法制處表示，因應端午節來臨，近期前往全市各地共10處傳統市場、20多家販售粽子的商家、蛋行、南北雜貨行以及4大零售賣場稽查，今年整體粽子供應量充足，價格約落在40元至80元間，依餡料食材不同，傳統肉粽以45元至55元居多，海味八寶肉粽價格則在80元以上；菜粽或素粽價格介於30元至50元間。
部分業者表示，今年因花生及豬肉等成本增加，粽子價格調漲約5元至10元，其中，花生價格今年每台斤約140元，較去年上漲10元至20元，漲幅達15％，傳統市場五花肉、梅花肉等每台斤約190元至200元，較去年同期價格上漲約10元至15元，不過，蓮子、乾香菇、栗子及鹹蛋黃等大多維持去年售價未有調整。
法制處指出，本次也查核肉粽常用食材豬肉原產地標示，多數店家表示豬肉來源均為國產，現場也張貼豬肉產地標示貼紙，以供民眾了解選擇。衛生局則進行端午應景食品的抽驗及粽子製造業聯合稽查，為食品安全把關。
法制處強調，為搶攻端午節商機，業者陸續推出多款粽子吸引民眾選購，呼籲請業者販售應節食品應合理定價、標示明確，並維護良好環境衛生，確保食品安全及品質；民眾若對產品價格、標示及保存期限，如有相關疑義，可向南市法制處消費者保護官室洽詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言