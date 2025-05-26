花生、豬肉原料成本增 台南粽子平均每顆價揚5至10元

本周六即將迎來端午節，粽子更是必備的應景食物，南市府法制處及衛生局近期針對粽子價格、原物料安全及供需情形進行稽查，有業者表示，今年因花生、豬肉等原料成本增加，粽子每顆調漲5元至10元，不過也有部分業者維持去年售價，主打薄利多銷。

法制處表示，因應端午節來臨，近期前往全市各地共10處傳統市場、20多家販售粽子的商家、蛋行、南北雜貨行以及4大零售賣場稽查，今年整體粽子供應量充足，價格約落在40元至80元間，依餡料食材不同，傳統肉粽以45元至55元居多，海味八寶肉粽價格則在80元以上；菜粽或素粽價格介於30元至50元間。

部分業者表示，今年因花生及豬肉等成本增加，粽子價格調漲約5元至10元，其中，花生價格今年每台斤約140元，較去年上漲10元至20元，漲幅達15％，傳統市場五花肉、梅花肉等每台斤約190元至200元，較去年同期價格上漲約10元至15元，不過，蓮子、乾香菇、栗子及鹹蛋黃等大多維持去年售價未有調整。

法制處指出，本次也查核肉粽常用食材豬肉原產地標示，多數店家表示豬肉來源均為國產，現場也張貼豬肉產地標示貼紙，以供民眾了解選擇。衛生局則進行端午應景食品的抽驗及粽子製造業聯合稽查，為食品安全把關。