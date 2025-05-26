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年輕店長車禍重傷命懸一線 醫師路過搶命 中醫針灸奇蹟成功重生

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
在年輕店長出院前，門諾醫院院特地為他舉辦重生會，獻上滿滿祝福。圖／門諾醫院提供
在年輕店長出院前，門諾醫院院特地為他舉辦重生會，獻上滿滿祝福。圖／門諾醫院提供

花蓮一名王姓年輕店長，3月騎車上班途中發生嚴重車禍，當場失去呼吸心跳，當時過去在門諾服務的醫師戎伯岩剛好路過，趕緊急救與死神賽跑，送醫後王男經過手術輸血，加上中醫針灸奇蹟順利甦醒，四肢也恢復知覺，醫院為他舉辦重生會，王男也獻花給救命恩人，盼未來重返職場。

3月17日清晨，20幾歲的王男騎車上班，卻遭遇車禍意外，碎裂車體割斷右頸靜脈，當場血流如注、失去呼吸心跳，情況相當危急。過去在門諾服務、現在衛福部花蓮醫院的腸胃內科醫師戎伯岩見狀衝上前，緊急徒手壓住止、並施行CPR，並隨救護車一路衝往急診，與死神賽跑。

門諾醫院心臟外科醫師黃振銘接手，立即啟動大量輸血機制，在48袋血漿支援下，醫療團隊耗時3小時縫合斷裂的內外頸靜脈，術後卻面臨更嚴峻挑戰，因王男腦部缺氧昏迷，左半身幾乎癱瘓。「最好狀況是清醒但殘障，最壞是成為植物人」黃振銘坦言，醫療團隊啟動「全時段監測模式」，神經外科每4小時調整降腦壓藥物，復健科連夜製作垂足板防止肌肉萎縮積極治療。

門諾中醫部主任楊成湛在加護病房見王男昏迷不醒，使用中西醫合療，先在湧泉、百會等穴位施予強刺激，「第一次下針完全沒反應，心裡涼了半截」，連續30天加護病房針灸治療，甚至周日無償到院施針，終於讓他四肢恢復知覺。

王男在媽媽呼喚下奇蹟睜開雙眼，醫師檢查發現除了短期記憶受損，左半身肌力幾乎歸零。復健科醫師郭惟致表示，經持續觀察與治療，他恢復進展迅速，說話能發出清晰聲音，現在也拔除鼻胃管恢復進食，持續積極復健。

在重生會現場上，王男媽媽眼眶泛紅說「從來沒想過要放棄兒子，他也沒放棄自己」，兩人緊握救命醫師的雙手泣不成聲，醫院、社工團隊準備慶生蛋糕及祝福小卡，王男同事們也送上花束，無法前來的同事更錄影影片為他加油打氣。

意外當下第一時間相救的戎醫師謙虛回應，他只是恰好出現在那個時間，做了一般人都會做的事情，花蓮有許多溫暖的力量，希望王男及媽媽加油。

年輕店長車禍後奇蹟甦醒，現在積極復健，過程雖然很辛苦、很累，但他從不氣餒。圖／門諾醫院提供
年輕店長車禍後奇蹟甦醒，現在積極復健，過程雖然很辛苦、很累，但他從不氣餒。圖／門諾醫院提供
年輕店長車禍重傷，過去在門諾服務的醫師戎伯岩（左一）剛好路過急救，門諾醫院中醫師楊成湛（左二）、心臟外科醫師黃振銘（左四）、復健科醫師郭惟致（左三）及醫療團隊搶命成功助重生。圖／門諾醫院提供
年輕店長車禍重傷，過去在門諾服務的醫師戎伯岩（左一）剛好路過急救，門諾醫院中醫師楊成湛（左二）、心臟外科醫師黃振銘（左四）、復健科醫師郭惟致（左三）及醫療團隊搶命成功助重生。圖／門諾醫院提供

醫師 花蓮 復健

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