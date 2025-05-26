74年前5月驚現13度低溫！氣象署曝原因 估周五也涼爽

台北測站今上午8時27分出現17.3度低溫，陽明山更只有14.7度，成為2011年以後，14年來5月新低溫。中央氣象署指出，5月下旬、端午連假前後的冷空氣，受到鋒面、降雨及東北季風的影響才創低溫，由於東北季風一路影響到周五，加上鋒面通過，預估周五低溫與今天類似。

台北測站今天上午8時27分出現17.3度低溫，陽明山更只有14.7度，相較之前多天都逾30度高溫降了不少，不少人覺得很涼爽。

氣象署預報員陳姵安說，歷年5月初受到冬季系統影響，溫度本來就偏低，5月下旬（20日之後）、端午連假前後的冷空氣則受到鋒面、降雨及東北季風的影響。光下雨並不會讓天氣比較涼，但這兩天受到東北季風及鋒面影響，低溫感受才會比較明顯。

陳姵安指出，以2011年以後來說，今天台北測站的17.3度確實是創14年來5月新低溫。但觀察歷年5月溫度，以台北測站為例，5月初的低溫，以1971年5月7日12.5度最低；5月下旬部分，以1951年5月20日13度最低、1910年5月21日14.2度次之、1904年5月29日16.5度排名第三，2006年5月30日也出現16.6度低溫。

陳姵安說，今天這波東北季風會延續到明（27日）清晨，明天白天會有回溫感覺，但周三（28日）鋒面接近、周四（29日）通過，又有短暫東北季風影響，各地氣溫在周四鋒面通過後陸續下降，而東北季風會一路影響到周五，因此周五清晨低溫情況會與今天類似。

陳姵安表示，端午節過後，西南季風就會建立，將有更多水氣往台灣來，但不排除仍會受到冬季系統影響，還是有機會出現較涼爽的溫度；之後梅雨季後期就要看降雨情況，通常連續性的降雨也會讓溫度偏舒適、涼爽。