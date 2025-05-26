健康台灣恐跳票？民團呼籲：這件事有害青少年達以達標　

總統賴清德提出「健康台灣」，強調做好國人健康照顧、提升全齡照顧。不過，台灣拒菸聯盟認為，政府未落實菸害防制、防止青少年加入吸菸的行列，罔顧民眾成癮危機，有違「健康台灣」的願景與目標，政見恐跳票。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，青少年吸食新興菸品日益嚴重，美國高中生使用率約14.1%、歐洲將近20%；根據國健署110年調查，全台超過7.9萬名青少年使用電子煙，恐有更多黑數。另再加上「喪屍菸彈」藉由新興菸品載具滲透青少年生活，具有強烈成癮性。

5月31世界無菸日前夕，台灣拒菸聯盟以行動劇揭露「菸商最常用的三大行銷伎倆」，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，菸害防制法新制上路逾二年，但是網路社群上的電子煙及加熱菸廣告販售行為依舊猖獗。她強調，菸商持續誤導「減害」與「戒菸」，讓年輕人誤信行銷手法「只是維他命、果汁或糖漿」，陷入菸品魅惑陷阱。

台灣拒菸聯盟提出保護年輕人遠離菸害三大訴求，王瀚陽指出，政府應盡快落實WHO今年最新的保護年輕人健康的三個重點策略：禁止加味菸品、規範產品設計並採用素面包裝，以及禁止網路行銷。

王瀚陽說，有加熱菸促銷團體為壓迫政府速開放加熱菸上市，提供誤導訊息發起「全民掃一掃！支持政府即刻徵收加熱菸稅捐」連署行動，結果只要掃碼進去，變成是要求政府立即開放加熱菸、徵收加熱菸菸稅捐的支持者，短短10天已誤導24萬人次參與。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長唐仙美指出，新興菸品電子煙、加熱菸的行銷，在社群媒體平台上的瀏覽量早已超過34億次。她認為，台灣好不容易才通過並執行「全面禁止電子煙、嚴管加熱菸」，為了下一代的健康，應立即建立「衛生福利部新興菸品查緝平台」，確實控制新興品的違法行銷。

台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然指出，國人十大死因皆與吸菸有關，癌症患者則是三分之一，菸草中化學物質含有許多致癌物。他呼籲，「沒有菸害防制，就沒有健康台灣」。上市加熱菸，是上市新的致癌物，只會延續菸品的致癌危害。

林清麗表示，今年是WHO第38個世界無菸日，她檢視每一年的主題，去年跟今年都是「揭露菸商真面目」。依WHO最新報告指出，許多國家青少年電子煙使用率都高於成年人；新興菸品的行銷，在社群媒體平台上的瀏覽量早已超過34億次，管制鬆散害氾濫。