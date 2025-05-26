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統一發票開獎 幸運兒萊爾富花39元就中千萬

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
114年3-4月期統一發票特別獎、特獎幸運兒在萊爾富大社鑫龍店、觀音大觀店。圖／萊爾富提供
114年3-4月期統一發票特別獎、特獎幸運兒在萊爾富大社鑫龍店、觀音大觀店。圖／萊爾富提供

統一發票開獎，萊爾富開出特別獎1000萬元1組以及特獎200萬元1組，兩位幸運兒分別消費39元即中1000萬元、以及消費45元中了200萬元。

萊爾富表示，本期幸運之神眷顧萊爾富位於高雄市大社區的「大社鑫龍店」開出1張特別獎1000萬元發票，以及萊爾富位在桃園市觀音區「觀音大觀店」開出特獎200萬元中獎發票。

萊爾富表示，幸運兒僅花39元購買1瓶運動飲料900ml，就成為1000萬元大獎的幸運得主；另一名幸運兒僅消費45元購買4∘C柳橙汁，就中了發票特獎200萬元。

統一發票 特別獎

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