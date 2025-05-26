中日混血KoKo出生僅619公克 巴掌勇士順利出院

中日混血男嬰「KoKo」在23周又4天下極度早產，出生時體重僅619公克，歷經子宮頸閉鎖不全、腦室出血與氣胸等重大生死考驗，高雄長庚醫院跨科團隊132天接力守護，終能以3220公克體重健康出院。台籍KoKo母親哽咽感謝醫療團隊帶給她與家人跨越國界奇蹟。

KoKo媽媽是台灣人，另一半日本人，求子過程艱辛，因本身有排卵障礙，長庚生殖醫學中心協助植入胚胎，不料在去年3月面臨11周妊娠流產，8月再度返回台灣植入胚胎成功受孕。

去年12月30日，懷孕21周又6天的KoKo母親返台探親，突發下腹悶痛、陰道組織膨出，緊急送醫確診「子宮頸閉鎖不全」，當時胎兒體重僅454克。婦產部副部長蔡慶璋進行「緊急環紮術」，在子宮頸已開3至5公分之下，15分鐘內完成子宮頸環紮精密縫合術，為胎兒爭取關鍵成長期。

院方說，安胎兩周後（23周又4天），男嬰KoKo以619克體重誕生，阿普嘉新生兒評分（新生兒健康狀態的評分系統）5分轉7分，入住新生兒加護病房。

新生兒科主任歐陽美珍表示，23周早產兒的存活率僅約4成，因極度早產與胎囊在產道擠壓，KoKo出現腦室二度出血、呼吸窘迫症與氣胸，醫療團隊以呼吸器「NAVA神經調節通氣技術」，精準支持肺部發育降低早產兒肺損傷風險，並透過藥物成功閉合開放性動脈導管，免去心臟手術風險。