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新冠疫情升溫！症狀與流感類似 台中衛生局兩點建議

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市衛生局建議，無症狀民眾盡快施打疫苗，有症狀的民眾也宜及時篩驗就診。圖／聯合報系資料照
台中市衛生局建議，無症狀民眾盡快施打疫苗，有症狀的民眾也宜及時篩驗就診。圖／聯合報系資料照

新冠疫情近日擴大，5月以來全台就診數量上升3倍，本周北、中、南的就診數量都增加90%以上。台中門診醫師指出，近期呼吸道患者數量上升了一倍左右，至少一半疑似新冠；衛生局建議，無症狀民眾盡快施打疫苗，有症狀的民眾及時篩驗就診。

衛生福利部疾病管制署統計，今年第18周（4月27日到5月3日）全國COVID-19門急診就診人次為5853人次，第19周上升到9978人次，上周（5月11日到5月17日）則達到1萬9097人次；上周各區域就診數量，北區上升93.5%，中區上升90.2%，南區上升97.6%。

台中市小兒科醫師林柏儒表示，近期門診就診人數較之前約上升了一倍，其中七、八成是呼吸道疾病，至少有一半疑似是新冠病毒感染；以診所情況來說，不少患者是一家人，多數症狀為發燒、喉嚨痛、全身痠痛、腸胃道症狀，以及鼻塞鼻水，與流感症狀類似。

林柏儒建議，若感覺身體不適，可以先觀察症狀，類似症狀超過半天就可以自行購買快篩試劑篩驗，或是到診所就診篩驗，若出現呼吸困難、胸悶、意識不清等重症症狀，要盡快到急診就診；此外家裡如果有老人、孕婦與嬰兒等高風險族群，無論是否篩驗到新冠病毒，都務必做好隔離。

衛生局長曾梓展表示，這波新冠疫情上升來自病毒突變，人體原本免疫系統來不及適應，最好的預防方式是打疫苗，我國進口的莫德納疫苗是最新產品，數量也足夠；此外，不少醫療院所反應快篩試劑數量短缺，中央已在開會研議加大進口數量。

曾梓展建議，尚無症狀且還未施打疫苗的民眾宜盡快施打，已經有症狀的民眾則要及時篩驗就醫；目前施打疫苗的人數仍有待提升，建議民眾積極到台中市政府疫苗預約系統（https://vaccine.taichung.gov.tw/Vaccine/Menu）預約施打，最好每年施打一劑。

全台新冠疫情上升，台中門診醫師指出，近期呼吸道患者數量上升，其中過半疑似新冠，症狀多與流感類似，有不少是一家人看診。圖／聯合報系資料照
全台新冠疫情上升，台中門診醫師指出，近期呼吸道患者數量上升，其中過半疑似新冠，症狀多與流感類似，有不少是一家人看診。圖／聯合報系資料照

衛生局 莫德納疫苗 快篩試劑

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