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批環評限制公民參與 立委：環部態度決定預算能否解凍

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立委陳昭姿要求，環境部應回到過去讓民眾全程參與的作法，才能符合公民參與的精神。圖／截取自國會頻道直播
立委陳昭姿要求，環境部應回到過去讓民眾全程參與的作法，才能符合公民參與的精神。圖／截取自國會頻道直播

近期環境部召開的環評會議爭議不斷，上周更因為民眾無法進入會場旁聽席而爆發衝突，環保團體也不滿環境部聲稱，是因今年四接環評現場遭民眾干擾而改變的說詞。立委今天質詢時要求，環境部應承諾回到過去讓公民全程參與的作法，否則將影響今年度環境部凍結經費是否解凍。

立法院今天處理114年度中央政府總預算決議有關環境部主管預算凍結報告案，立委陳昭姿質詢時表示，環境部不能以四接當天的審查現場狀況來否決後續的公民參與，不能先把民眾關在會議室再讓他們逐一進場發言，之前大甲溪光明抽蓄電廠開發案就已經限制公民進場，上周國科會擴大科學園區面積的審查，相同劇情又出現一次，限縮成這樣還能算是公民參與？

陳昭姿說，環境部長彭啓明很喜歡使用ChatGPT，自己也把近期環境部限縮公民參與的報導丟給ChatGPT分析，ChatGPT回應，環境部的作法確實不符合理想的公民參與原則，例如限制民眾知情權、違反實質參與、缺乏公民信任等，真正的公民參與應該是持續且有影響力的參與，如果只能排隊發言那就沒有整體的討論和回應，也就是流於形式，環境部無疑是在排除異議。

陳昭姿進一步詢問彭啓明，是否支持回到過去讓民眾全程參與的作法？今天的承諾會影響環境部凍結的經費是否能順利解凍。

彭啓明指出，自己確實是持這樣的態度，但前提是如果正反方互相配合且遵守環評的發言規範，也因為環評會議室只有18個位置，上次四接場內開放了50多人，造成現場正反方無法溝通和吵雜，自己的經驗是正反雙方同時在場內是沒辦法好好溝通的，目前還在找更好的公民參與方法，環境部也正在進行環評總體檢，希望年底會有更好的制度出來，自己支持開放政府，會盡量做到。

環評 環境部 彭啓明

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