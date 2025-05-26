端午連假國道客運售4.2萬張票 預估壅塞路線時段1次看

端午連假（5月30日至6月1日）將至，各國道業者籌措運能，總計提供2.8萬班次及98萬座位數，並從4月30日起販售預售票，截至5月23日，全國國道客運總計已售出4.2萬張預售票，占可售張數16.62％，其中西部有3.5萬張，占17.38％、東部6593張，占14.42％，目前還有許多座位販售。

交通部公路局預估，今年端午年假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，提醒民眾先蒐集路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段。

公路局預估觀光旅遊車潮將於5月30日至5月31日湧現，返回工作地車潮則預估從5月31日下午至6月1日開始陸續出現，主要城際道路易壅塞的路段及時段如下，建議民眾可避開壅塞時段：

1.台9線蘇花路廊，南下5月30日6-12時；北上6月1日11-16時。

2.台9線南迴公路，往台東方向5月30日11-12時；往屏東方向6月1日16-19時。

3.台1線水底寮至楓港路段，南下5月30日11-15時；北上6月1日15-21時。

4.台61線鳳鼻至香山路段，南下5月29日15-20時及5月30日8-13時；北上5月31日16-17時及6月1日14-17時。

5.台61線竹南路段，南下5月30日9-12時；北上5月31日15-21時及6月1日15-21時。

6.台61線中彰大橋改建路段，南下5月29日17-19時、5月30日9-18時及5月31日9-12時；北上5月31日15-21時及6月1日15-21時。

公路局提醒，台61線玄寶大橋及中彰大橋路段因改建施工影響，預估連假期間將有車多壅塞情形，目前已規畫相關疏導措施及替代道路，建議用路人依沿線CMS宣導內容及改道標誌行駛，避免塞於車陣中。

銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等，及重要觀光風景區鄰近路段，包含台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑~梅山路段，預估連續假期有車多壅塞情形。

公共運輸部分，為鼓勵返鄉出遊的民眾搭乘客運，公路局於連假期間推出多項公共運輸優惠措施，民眾搭乘90條國道客運路線可享票價6折優惠，且凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運10小時內轉乘在地市區公車也可享一段票或基本里程免費優惠。

另針對前往東部區域的民眾推出專案優惠，持台灣好行體驗套票或當地合法旅宿住宿證明，享東部國道客運來回票4人同行1人免費，回程可再折抵總票價200元優惠；及花東地區「在地有腳」租賃優惠（租車優惠及回程最高折抵客運票價200元）等優惠措施，以上兩項專案優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。

公路局指出，本次端午節連假已協調各國道業者籌措運能，總計提供2.8萬班次及98萬座位數，各業者已自114年4月30日起開始販售預售票，截至5月23日，全線國道客運總計已售出4.2萬張預售票，占可售張數16.62%，其中西部計3.5萬張，占17.38%；東部6593張，占13.42%，尚餘許多座位歡迎民眾多加利用。