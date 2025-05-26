一顆肉粽熱量可能高達400至600大卡 營養師提醒「粽」點

端午節連假將到，衛福部豐原醫院蔡廷和營養師提醒，一顆肉粽熱量可能高達400至600大卡，對慢性病患者、銀髮族或正在控制體重的民眾，若攝取過量，不知不覺可能吃出負擔。

蔡廷和營養師說，粽子雖美味，但糯米含有較多的支鏈澱粉，黏性高、不易消化，容易導致脹氣，尤其是消化功能較弱的孩童及長輩更要留意！傳統的肉粽內餡常含有五花肉、鹹蛋黃等高油、高鹽的食材，若攝取過量，容易造成腸胃不適及血糖、血脂及血壓上升。

他表示，糖尿病患者吃粽要控制醣量、搭配蔬菜與蛋白質穩定血糖，一顆粽子的含醣量約等於一碗飯(60g)，若又攝取飯、麵、麵包等主食，醣類攝取很可能就超標，他建議一餐最多食用一顆中型粽，並搭配蔬菜與適量的蛋白質來源，如瘦肉、魚、蛋、豆腐等，讓飲食更均衡，血糖也能更穩定。

飯後水果建議1次1分即可，一天可以吃2次。1分水果大小約為一個拳頭大，像小顆的蘋果就可以吃1顆，比較大根的香蕉或者芭樂則建議分2次吃。

他提醒高血脂症患者，改選瘦肉或魚類，減少飽和脂肪攝取，因傳統肉粽裡的肥肉含較高的飽和脂肪酸，建議可改選低脂肉類，如瘦豬肉、雞肉。也可選擇富含不飽和脂肪的魚類，裡面所含的omega-3脂肪酸有抗發炎及調節血脂的效果。

高血壓患者要少加工、減醬料，香料替代更健康，加工食品如鹹蛋黃、火腿及沾醬如甜辣醬、醬油膏等，含較高的油、鹽、糖。減少沾醬及加工食品的攝取，改以蒜泥、香菜等天然香料提味，既美味又不會造成負擔。

他建議，飯後1到2小時可去公園散步，能促進腸胃蠕動，避免脹氣及便祕，還能穩定血糖；連假也可與親朋好友一同出門踏青。