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因應美國關稅衝擊 中華郵政推保單借款最高可借10萬元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
因應美國關稅政策實施對國人經濟的衝擊，中華郵政提供保單借款優惠利率2.165%紓困方案，最高累計新增借款為10萬元，今年6月1日至8月31日止可申辦，優惠期間3年。聯合報系資料照
因應美國關稅政策實施對國人經濟的衝擊，中華郵政提供保單借款優惠利率2.165%紓困方案，最高累計新增借款為10萬元，今年6月1日至8月31日止可申辦，優惠期間3年。聯合報系資料照

因應美國關稅政策實施對國人經濟的衝擊，申請人若為身障、中低收入戶，或是失業、無薪假、非自願性離職、雇主實施減班休息等，導致收入減少致經濟困難者，中華郵政提供保單借款優惠利率2.165%紓困方案，最高累計新增借款為10萬元，今年6月1日至8月31日止可申辦，優惠期間3年。

中華郵政為擴大協助經濟弱勢的郵政壽險保戶，提供保單借款優惠利率2.165%紓困方案，申辦期間自114年6月1日至8月31日，優惠期間3年。

中華郵政說，本方案適用保險費付足1年以上，累積達有保單價值準備金且可得辦理保單借款的有效契約保單，申請人如屬身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭，即可適用。

另外，失業、無薪假、非自願性離職、雇主實施減班休息、協商減薪、雇主營收衰退而減少獎金等，致實質收入減少，而導致經濟困難者，或客戶表達自己無雇主，但因營業收入下降或暫停營業導致經濟困難者，也能申請。

中華郵政指出，上述對象申請時，得檢附相關證明文件，如身心障礙者手冊、中低收入戶、縣市政府審核通過、資遣、無薪假、薪資差異等證明或佐證資料，並持前述保單向中華郵政提出申請保單借款，同一要保人最高累計新增借款金額為新台幣10萬元。

申請人如曾辦理紓困借款者，需先全部清償申請人前一年度或之前已辦理的借款餘額，優惠期間為3年，年利率2.165%。優惠期間屆滿未償還的借款，將自動回復適用原保單之借款利率。

雇主 中華郵政

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