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黃仁勳喊投資核能 彭啓明：台灣沒有放棄任何新式能源
輝達執行長黃仁勳最近在「洞察AI趨勢」峰會上發表演說，現場被問及十年內AI產業面臨的最大挑戰，他表示「關心能源」，鼓勵台灣官方支持能源政策，「我們需要各種能源」、「你應該投資核能」、「擁有能源不應是一種汙名」。
立法院今天處理114年度中央政府總預算決議有關環境部主管預算凍結報告案，針對黃仁勳的說法，環境部長彭啓明受訪時表示，台灣沒有放棄任何新式能源，但是核安、核廢、社會共識的3前提都必須先做到，有新核能技術當然很好，但是美國的小型模組化反應爐（SMR）也要在2030年也才可能有更好的結果出來。
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