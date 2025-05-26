快訊

每天洗不代表有洗乾淨 專家指洗澡最常忽略1處可能發臭發癢

21人已和解！黃子佼今未出庭 「每人20萬元」再與5被害人成立調解

康建生技行刑式槍擊4死命案 凶嫌李鴻淵「3個死刑」被撤發回更審

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳喊投資核能 彭啓明：台灣沒有放棄任何新式能源

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳喊投資核能，環境部長彭啓明今受訪指出，台灣沒有放棄任何新式能源。本報資料照片
輝達執行長黃仁勳喊投資核能，環境部長彭啓明今受訪指出，台灣沒有放棄任何新式能源。本報資料照片

輝達執行長黃仁勳最近在「洞察AI趨勢」峰會上發表演說，現場被問及十年內AI產業面臨的最大挑戰，他表示「關心能源」，鼓勵台灣官方支持能源政策，「我們需要各種能源」、「你應該投資核能」、「擁有能源不應是一種汙名」。

立法院今天處理114年度中央政府總預算決議有關環境部主管預算凍結報告案，針對黃仁勳的說法，環境部長彭啓明受訪時表示，台灣沒有放棄任何新式能源，但是核安、核廢、社會共識的3前提都必須先做到，有新核能技術當然很好，但是美國的小型模組化反應爐（SMR）也要在2030年也才可能有更好的結果出來。

環境部 核能 彭啓明

延伸閱讀

環團指限制公民參與環評 彭啓明：仍可表達意見

興達、大林燃煤機組被爆偷開 彭啓明重申：合法合規

黃仁勳說投資核能…老謝發文唱衰輝達！網轟「因支持核能政策就被修理」

高虹安拜訪新竹兩夜市…市民送暖反罷免 喊話邀請黃仁勳

相關新聞

端午連假前變天 賈新興：周四全台有雨 台中以北恐有局部較大雷雨

周五起是端午節連假，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia...

端午連假國道客運售4.2萬張票 預估壅塞路線時段1次看

端午連假（5月30日至6月1日）將至，各國道業者籌措運能，總計提供2.8萬班次及98萬座位數，並從4月30日起販售預售票...

第一名模林志玲家族病歷個資外洩？ 衛福部最新回應了

「鏡週刊」今報導，輔大醫院驚爆駭客入侵，院內一名周姓呼吸治療師為了競選工會代表，盜用多名醫護人員的帳密幫自己投票，同事發...

興達、大林燃煤機組被爆偷開 彭啓明重申：合法合規

台灣進入非核家園不到兩周，興達和大林電廠的備用機組就被爆偷開。環境部長彭啓明今表示，興達和大林的備用機組由台電來決定調度...

新北貢寮「阿生便當」熄燈 饕客不捨「當地少了一味」

新北貢寮區遠近馳名的「阿生便當」飄香三代，有不少死忠顧客，店家宣布營業到5月25日，讓饕客相當不捨，感嘆當地的美食地圖少...

統一發票開獎 幸運兒萊爾富花39元就中千萬

統一發票開獎，萊爾富開出特別獎1000萬元1組以及特獎200萬元1組，兩位幸運兒分別消費39元即中1000萬元、以及消費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。