快訊

每天洗不代表有洗乾淨 專家指洗澡最常忽略1處可能發臭發癢

21人已和解！黃子佼今未出庭 「每人20萬元」再與5被害人成立調解

康建生技行刑式槍擊4死命案 凶嫌李鴻淵「3個死刑」被撤發回更審

第一名模林志玲家族病歷個資外洩？ 衛福部最新回應了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
輔大醫院驚爆一名周姓呼吸治療師利用遠端連線，駭進醫院的資料庫，瀏覽病患及醫護人員的個資。圖／聯合報資料庫
輔大醫院驚爆一名周姓呼吸治療師利用遠端連線，駭進醫院的資料庫，瀏覽病患及醫護人員的個資。圖／聯合報資料庫

「鏡週刊」今報導，輔大醫院驚爆駭客入侵，院內一名周姓呼吸治療師為了競選工會代表，盜用多名醫護人員的帳密幫自己投票，同事發現提告，後續又查出他利用遠端連線，駭進醫院的資料庫，瀏覽病患及醫護人員的個資，包括第一名模林志玲家族在內，上萬名病患的個資恐外洩。衛福部表示，目前醫事司已要求輔大醫院所轄的新北市衛生局進行行政調查。

衛福部資訊處長李建璋說，針對醫院資訊安全的維護及管理，目前衛福部共列入53家關鍵基礎設施醫院，輔大醫院並未列入，依規定若發生資安問題不需通報，但衛福部已掌握相關訊息。由於該事件涉及「個資法」，主責單位是衛福部醫事司，目前已要求輔大醫院所轄的新北市衛生局進行行政調查。

輔大醫院一名呼吸治療師竟能查閱醫院內病人個資，是否凸顯院內管理出現問題？李建璋表示，此在行政調查時，這部分會一併了解，「什麼樣的職務，有什麼樣的權限，可以查閱病人個資」，這應是有層次的，針對不同的職務開放不同限權，且針對醫護人員診治病人接觸的病人個資，於教學、研究等其他用途接觸個資時，應有追蹤機制，若院方有所缺失，確實應改善。

李建璋說，目前不清楚病人個資被洩漏的情形，須經新北衛生局調查，再依調查結果，研判院方、醫師是否違反「個資法」而進行相關懲處。

衛生局 個資

延伸閱讀

林志玲結束坎城行返家　最強媽咪手作送兒超狂「外送小車」

林志玲Qeelin高級珠寶傍身 古典東方美閃耀坎城影展

坎城影展／林志玲連換7套禮服！人間美人魚「電影最美後盾」

坎城直擊／林志玲、蔡淑臻台灣之夜相聚　是枝裕和也來了

相關新聞

端午連假前變天 賈新興：周四全台有雨 台中以北恐有局部較大雷雨

周五起是端午節連假，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia...

端午連假國道客運售4.2萬張票 預估壅塞路線時段1次看

端午連假（5月30日至6月1日）將至，各國道業者籌措運能，總計提供2.8萬班次及98萬座位數，並從4月30日起販售預售票...

第一名模林志玲家族病歷個資外洩？ 衛福部最新回應了

「鏡週刊」今報導，輔大醫院驚爆駭客入侵，院內一名周姓呼吸治療師為了競選工會代表，盜用多名醫護人員的帳密幫自己投票，同事發...

興達、大林燃煤機組被爆偷開 彭啓明重申：合法合規

台灣進入非核家園不到兩周，興達和大林電廠的備用機組就被爆偷開。環境部長彭啓明今表示，興達和大林的備用機組由台電來決定調度...

新北貢寮「阿生便當」熄燈 饕客不捨「當地少了一味」

新北貢寮區遠近馳名的「阿生便當」飄香三代，有不少死忠顧客，店家宣布營業到5月25日，讓饕客相當不捨，感嘆當地的美食地圖少...

統一發票開獎 幸運兒萊爾富花39元就中千萬

統一發票開獎，萊爾富開出特別獎1000萬元1組以及特獎200萬元1組，兩位幸運兒分別消費39元即中1000萬元、以及消費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。