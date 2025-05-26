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非核後興達、大林電廠接連啟動救援 立委批：不合理、不合情

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
王育敏表示，執政黨硬要除役還能運轉的核三，而興達和大林的備用機組偷運轉就是因為電不夠用，強調錯誤的能源政策會傷害全民。記者李柏澔／攝影
王育敏表示，執政黨硬要除役還能運轉的核三，而興達和大林的備用機組偷運轉就是因為電不夠用，強調錯誤的能源政策會傷害全民。記者李柏澔／攝影

非核家園之後，興達、大林電廠接連啟動救援，被外界批評為「偷開」。立委今天表示，政府捨棄低碳的核能不用反而火力全開，縱然備用機組啟用合法合規，但有更好的低碳能源時不用就是不合理，沒有尊重在地居民感受就是不合情，呼籲環境部勿再幫錯誤的能源政策背書。

立法院今天處理114年度中央政府總預算決議有關環境部主管預算凍結報告案，立委王育敏質詢時表示，瑞士是用低碳發電的國家，水利發電占比5成，核能占比3成，燃煤大約2-3％，高達8成低碳能源，因此空氣非常清新，但是台灣卻在不斷退步。

王育敏進一步指出，台灣連除役的燃煤機組都能重新運轉，賴清德總統告訴國人台灣不缺電，而且備轉容量率都很高，結果和事實卻完全相反，興達偷運轉是因為電不夠用，硬要除役還能運轉的核三，而高汙染的興達和大林電廠的備用非要運轉，錯誤的能源政策讓環境部完全無法達到減碳目標。

王育敏說，2016年至今因為燃煤增加的碳排已超過80萬噸，環境部怎能以在亞洲空汙僅次於日本、備用機組啟用合法合規來幫這樣的政策背書？縱然合法合規，但有更好的低碳能源而不去選擇就是不合理，沒有尊重人民感受就是不合情，非核家園不該實現，非核更不該是執政黨偏執的理念。

環境部 王育敏 低碳

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