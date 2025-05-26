興達、大林燃煤機組被爆偷開 彭啓明重申：合法合規

台灣進入非核家園不到兩周，興達和大林電廠的備用機組就被爆偷開。環境部長彭啓明今表示，興達和大林的備用機組由台電來決定調度，目前的使用均合法合規，也呼籲台電能提升電網安全，加上再生能源占比更多下，緊急備用的情況就會減少。

立法院社福及衛環委員會今天處理114年度中央政府總預算決議有關環境部主管預算凍結報告案142案（含報告事項134案及討論事項8案）。

非核家園後，興達、大林電廠接連啟動救援，台電澄清，大林5號燃氣機組已依環評承諾於2022年12月除役，依法轉為緊急備用機組；興達3、4號燃煤機組為服役中機組，依環評承諾自去年起第1、4季不運轉，去年底轉為備用機組，於備轉容量率低於8%才可啟用。

彭啓明接受媒體聯訪表示，興達、大林的備用機組何時調度須由台電決定，目前的調度合法合規，也呼籲台電應該提升整體的電網安全，以及未來再生能源占比更多情況下，這樣的問題應可減少。

彭啓明說，燃氣和燃煤對比相對乾淨，以鄰國新加坡為例，新加坡的發電結構中，93%是燃氣，由煤轉氣是全世界趨勢，台灣的能源轉型很辛苦，但也有一定的成果，相信未來燃煤的使用會越來越少，國內細懸浮微粒（PM2.5）的年均值已從2014年的24微克/立方公尺，降到2024年的12.8微克/立方公尺，這是全國監測站的平均值，全世界也都是採全國平均值，日韓、中國大陸等都是如此，台灣確實還有進步的空間。

針對日前「少說用肺發電」的言論，彭啓明表示，客觀數據顯示空汙逐漸改善，不過民眾認知卻是空品越來越差，但是空汙議題相當複雜，大家應該從科學角度來討論。