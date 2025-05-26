17.3度！今天台北很涼爽 粉專：14年以來五月新低溫
台北測站今天上午8時27分出現17.3度低溫，陽明山更只有14.7度，較之前多天都逾30度高溫降了不少，不少人覺得很涼爽，但也有民眾外出沒穿外套或穿太少感冒了，不知為何氣溫一口氣降這麼多，秒回秋冬。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，北台灣五月底有這樣如此涼爽的溫度，也成為14年以來五月新低溫，真的很難得。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，台北測站歷年5月低溫為2011年5月29日的17.9度，2005年5月30日的16.6度，以及1951年5月20日的13.0度。
不少網友留言指出，很希望整個夏天都能有如此涼爽的天氣。有網友說，最近這陣子高雄真的熱爆，都快融化了，高雄今天還有28度，東北季風帶來涼空氣，能否天天都如此？也有人表示討厭冷，喜歡夏天，不想喜下雨。有人覺得這兩天冷到一個不行，有秋天的感覺，要蓋厚一點的被子；陽明山的溫度更讓人有秒回冬天之感。
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